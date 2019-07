Rafa Nadal agradece a los reyes eméritos que visitaran su centro deportivo

Rafa Nadal ha agradecido en redes sociales a los reyes eméritos que visitaran el viernes su academia en Manacor [vea aquí las imágenes].

Los monarcas, que pudieron recorrer las instalaciones de la academia, llegaron juntos al centro del tenista mallorquín, donde les recibió Mery Perelló, acompañada de los padres de Nadal, Ana María Parera y Sebastián Nadal. El ganador de doce Roland Garros y su tío y exentrenador Toni Nadal se sumaron a la comitiva al final del recorrido, después del habitual entrenamiento del célebre deportista mallorquín.

Tras la visita al espacio manacorí, los reyes eméritos y la familia del tenista se dirigieron hacia Sa Punta (Son Servera), restaurante propiedad de los Nadal.

A las puertas, el tenista se fotografió con los Reyes. Se sumaron al ágape, amén de los padres del deportista, las abuelas y su hermana, Maribel, que llegó con una maleta de viaje. En el establecimiento, degustaron una comida a base de productos mallorquines, pescado local fresco y vino de la tierra.

La comida, donde pudieron celebrar la futura boda de Rafa y Mery, terminó en torno a las 17.30 horas. Los monarcas se despidieron de la familia y salieron del restaurante, mientras que Nadal permaneció en el interior en todo momento. La que este otoño se convertirá en su esposa se dirigió entonces hacia su vehículo particular para recoger una bolsa y volver a entrar en Sa Punta, de donde salió con el tenista por la puerta trasera.

Inmediatamente después, la pareja se embarcó en una lancha neumática que les dirigiría al Beethoven, el yate que el ganador ha puesto en venta para sustituirlo por un catamarán de lujo.

Por la noche, el emérito cenó en el Flanigan de Portals.

Ante el retraso hasta el miércoles de la llegada del rey Felipe VI a Mallorca, son los eméritos quienes protagonizan las vacaciones reales durante estos últimos días de julio. Esta es la primera vez que don Juan Carlos se deja ver en la isla este verano. Presumiblemente se reencontrará el próximo lunes o el martes con el rey Harald V de Noruega, que este año regresa a Mallorca para participar en la Copa de Vela. Ambos monarcas podrían protagonizar un encuentro en el Club Náutico de Palma.

Por su parte, doña Sofía participó el jueves en un acto en aguas de la bahía de Palma con ocasión de la campaña estival del proyecto LIBERA, de la Sociedad Española de Ornitología y Ecoembes, que lucha contra la presencia de basura en el mar.



Un estrecho vínculo

La relación de amistad de Rafa Nadal y don Juan Carlos viene de muy lejos, desde los primeros años del manacorí con la raqueta y los primeros títulos de Roland Garros. No hay verano –incluidos estos últimos, donde no se ha visto (oficialmente) al emérito en la isla- en el que no hayan compartido manteles en el reservado del Flanigan, uno de los restaurantes favoritos del que fuera Jefe de Estado.

Por supuesto, el rey emérito está en la lista de invitados al enlace entre el tenista y Mery Perelló que tendrá lugar a finales del mes de octubre. Las últimas informaciones aseguran que la pareja se casará en sa Fortalesa –lugar blindado- y que muchos de sus invitados se alojarán en el hotel Son Brull (Pollença) que el deportista habría reservado por completo para preservar la intimidad de los asistentes. Por último, Rosa Esteva (Cortana) ya trabaja en la casa familiar de Son Servera en el vestido de novia de Perelló.