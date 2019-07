Álex Lequio, vacaciones en familia en Costa dels Pins

Verano 2019, de filtros va la cosa. Regado con protección solar para evitar reacciones indeseadas ?. Cuando os pongáis la crema, hacedlo con paciencia. Ayer fui con prisas y se me olvidó el pie izquierdo, ahora parece que llevo una bota de jugar al fútbol. ¿Que planes tenéis vosotros de verano? Mañana pongo rumbo a Mallorca ? @asantillanmusic_oficial

