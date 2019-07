Kyril de Bulgaria, nuevo 'Mallorquín de verano'

Decir que es un enamorado de Mallorca es una obviedad, aunque a veces conviene recordarlo. No solo contrajo matrimonio en la Catedral de Mallorca con Rosario Nadal en septiembre de 1989 -se separarían de manera amistosa en 2009-, sino que aún posee residencia en Porreres, lugar donde crecieron los tres hijos del matrimonio, Mafalda, Olimpia y Tassilo, y desde donde todos los días, como ha confesado alguna vez, partía rumbo al mar para enseñarles a surfear. No hay verano que no se escape a desconectar a la isla y practicar algunos de sus deportes acuáticos favoritos. Mallorca es su hogar y así lo defiende y lo siente. Por todo ello, Kyril de Bulgaria ha sido escogido por la Asociación Mallorquines de Verano para recibir su máxima distinción. Un reconocimiento que le será entregado el próximo viernes 2 de agosto durante el transcurso de una cena que tendrá lugar en la mítica suite 702 del GPRO Valparaíso Palace & SPA, sede de la asociación que preside Antoni Ferrer, también director del establecimiento hotelero.

"Agradecido y con mucho respeto", el príncipe de Preslav ha confirmado que recogerá en persona este reconocimiento, que consta de una pieza realizada en exclusiva por la firma mallorquina Gordiola y un kit de mallorquinidad, compuesto por productos gastronómicos de la tierra. Durante la velada se disfrutará de una cena servida por el equipo del GPRO y su chef Carlos Botella.

Sexta edición



La asociación Mallorquines de Verano se creó hace ya ocho años con el fin de reconocer públicamente y agradecer a entidades y personas que no son de la isla pero que por diferentes motivos pasan largas estancias en ella, la proyección exterior que hacen de Mallorca.

En sus ediciones anteriores han sido homenajeados deportistas como Fernando Romay, la empresaria Diandra Douglas, el periodista Joaquín Prats o el exembajador del os Estados Unidos en España y actual CEO de HBO, James Costos.