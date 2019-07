Clientes Ilustres de la isla y de la escena internacional

? Toni Monserrat ha ejercido de anfitrión desde que Hay Zeelen decidiera pisar Mallorca. "Me ayudó a buscar casa y a contactar con los profesionales del sector", recuerda el ingeniero holandés en referencia al más genuino representante del estilo "americana" en la isla. Y él le devolvió el favor, colaborando en dos de sus discos. Entremedias, Zeelen ha trabajado en miles de discos, a razón de 150 al año. La nómina mallorquina incluye a Jansky, Sr. Nadie, The Quatermass, Hattori Hanzo, Cap pela y Jordi Maranges, por citar unos pocos. Y la internacional quita el hipo: Joe Jackson, Level 42, Venice, Tears for Fears, Robert Palmer, The Prodigy, Eddy Grant, Gino Vanelli, Sepultura, Satyricon o Zucchero, además de discos para un gran número de sellos discográficos como Sony, BMG, EMI, Universal o CNR.