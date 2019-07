Borja acepta los más de 110.000 euros recaudados por Vox

El joven malagueño Borja ha aceptado finalmente los más de 110.000 euros recaudados por Vox para hacer frente a la indemnización de 180.000 a la que ha sido condenado, junto con una pena de prisión de dos años por imprudencia grave tras el fallecimiento del atracador de una mujer al que se enfrentó en la calle. Según ha informado a Europa Press su letrado, Alfredo Herrera, se trata de donaciones anónimas que no podrían devolverse.

El letrado ha confirmado así que la formación ingresará el dinero, que cifra en 112.000 euros, en la cuenta del juzgado, como ya había adelantado Vox y que el joven hará frente al resto de la indemnización.

El propio Herrera anunciaba este martes que su cliente había decidido no aceptar el dinero recaudado y que, pese al agradecimiento por todo el apoyo que estaba recibiendo, afrontaría "las consecuencias de la Sentencia personalmente". También quería evitar, según apuntó que pudiese "tergiversarse" su caso.

Sin embargo, Herrera ha confirmado este miércoles que ese dinero "ya está aceptado". También ha precisado que se le manifestó a la formación que no quería donaciones ni por parte de Vox ni por parte de nadie. "No quería que nadie pagara nada porque yo he tenido aquí en el despacho cientos de ofrecimientos de gente anónima que nos ha mandado e-mail pero no se ha aceptado porque él quiere asumirlo", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que la campaña de 'crowdfunding' se cortó "inmediatamente" y estima que si no se hubiera cortado ahora la suma alcanzaría los 500.000 euros. El motivo por el que lo acepta es porque "no puede hacer otra cosa", según el abogado.

"Él lo agradece. Han sido los únicos que se han movido (Vox) --asegura Herrera insistiendo en que son donaciones anónimas--. ¿Cómo se van a devolver?". Además, añade que la formación política le aclaró siempre que intervenía "no por un rédito político" sino por "un sentido de justicia social".



Suspensión de la entrada en prisión

Por otro lado, el letrado señala que aún no se le ha notificado la posición favorable del Fiscal a la suspensión de pena de prisión, tal y como han informado a Europa Press fuentes jurídicas, pero lo ve "de justicia", dado que ha hecho un ofrecimiento de pago en función de sus posibilidades. Así, recuerda que Borja es "mileurista" y no puede pagar más.

"Me alegra mucho que Fiscalía haya aceptado el fraccionamiento del pago. El seguirá pagándolo porque no está completa la indeminización, ya se buscará la vida para seguir pagándolo mensualmente", ha añadido.

A la espera de la decisión del juez de suspender o no la entrada en prisión de Borja, su caso ha suscitado una petición ciudadana firmada por miles de personas para que se le conceda el indulto, que en ningún caso afectaría al pago de la indemnización, a la que se suma la petición de indulto de Vox, que anunció este martes que presentaría escrito ante el Ministerio de Justicia. No obstante, el joven no va a pedir personalmente el indulto porque supondría, según su abogado, asumir el delito cuando él cree que actuó correctamente.

También se ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que está a la espera de que el Alto Tribunal decida si lo admite o no a trámite. El recurso se presenta por dos motivos: el principio de presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva, es decir, que no se da respuesta a las cuestiones que se plantean por la defensa en las sentencias.