"Fui yo quien descubrió a la gran Rossy de Palma, no Pedro Almodóvar"

Fernando 'Estrella': Cocinero, artista. Nació en Utrera (Sevilla) y es el mayor de cinco hermanos. Esto le obligó a aprender a cocinar, bajo las órdenes de su madre. En la mili conoció al director de arte Toni Socias, con quien llegó a Mallorca. Una vez en la isla, fundaron el grupo Peor Impossible. Años después se fue a Madrid, y cuando volvió a la isla abrió el Bar Flexas junto a Pepa Charro y Xavi de la Heras, donde estuvo una década

Será una de las estrellas de esta noche en la famosa fiesta anual del Bar Flexas, establecimiento donde trabajó cerca diez años de cocinero, mano a mano con Pepa Charro y Xavi de las Heras –los tres eran socios–. Dio vida a esos fogones del Flexas hasta que, hace cinco años, decidió volver a su lugar de origen, Utrera (Sevilla). Fernando 'Estrella' dice echar de menos "dar de comer a los mallorquins", aunque también confiesa que "disfruta" con lo que le cocina su madre, que pronto cumplirá noventa años y que es quien le enseñó todo lo que sabe del mundo culinario. "Llevo cinco años sabáticos en Utrera. Estoy echando una barriga... Pero vamos, es la curva de la felicidad. Estoy encantado con mi madre", señala sonriendo.

En el año 1978 tuvo su primer contacto con Mallorca. "Viniendo de Sevilla, esto era un despiporre. Flipé cuando fui por primera vez a Gomila", recuerda Estrella, que trabajó en el sector hotelero durante esos primeros años. Su gran amigo, el que le trajo hasta aquí, fue Toni Socias –fallecido a principios de 2018–, con quien compartió la época de mili. Juntos, ya en Mallorca, fundaron Peor Impossible, un grupo musical que nació "para animar una fiesta de Halloween y que se alargó durante seis años"; una de las integrantes de la agrupación era Rossy de Palma. "Fui yo quien descubrió a la gran Rossy de Palma y no Pedro Almodóvar. Ella tocaba la caja de ritmos en Peor Impossible, pero no quería que la vieran en el escenario", cuenta como anécdota. Con Peor Impossible tocaron en diferentes salas de Madrid, donde en aquellos momentos La Movida estaba en plena ebullición.

Para su compañero Toni Socias solo tiene buenas palabras y hace un llamamiento a todo el mundo: "Nadie se puede perder la exposición que hay en el Solleric –Vida i color. Palma i els anys 80 desde la mirada de Toni Socias–. Es una exposición maravillosa. Toni Socias representa la reivindicación y la lucha por los derechos LGTBI y toda la efervescencia de los ochenta". Con él también formaron el Sindicato de Diseñadoras, una especie de compañía de espectáculos, pasacalles y fiestas.

Suspira antes de explicar qué significó La Movida. "En aquellos momentos reinaba la efervescencia maravillosa de los ochenta. La Movida representó la apertura a nuevas posibilidades después de mucho de tiempo de represión total durante la dictadura franquista. Lo que queríamos era pasárnoslo bien todo el tiempo, divertirnos", apunta.

'Estrella' no es nada nostálgico en relación a la Mallorca que conoció y a la que es hoy. "Todo cambia y evoluciona. Pero Mallorca es Mallorca y siempre lo será. Hay que asumir que aquí habrá turismo. Imagínate, Alemania quería comprar la isla". Aunque entiende que hay límites: "Nosotros nos manifestamos en contra de la construcción de un bar restaurante sobre las dunas de es Trenc y lo conseguimos", cuenta. De hecho, fue a partir de ese momento que empezó a utilizarse el lema Salvem es Trenc.



El Orgullo, los mayores



El Día del Orgullo de este año centró su mirada en las personas mayores LGTBI, las pioneras en la lucha por los derechos del colectivo. "Tengo que cumplir 60 años y me siento totalmente representado. Me encantó ese homenaje. Nosotros luchamos y nos reivindicamos, pero lo hicimos de una manera muy natural. Era lo que teníamos ganas de hacer después de tanta represión. Todo lo que veíamos de fuera lo absorbíamos", reflexiona.

Ante la polémica generada por la participación de Ciudadanos en la manifestación del Orgullo en Madrid el pasado sábado, opina que "solo fueron a buscar enfrentamiento y confrontación".

Comenta también que en la actualidad hay momentos en los que "parece" que damos pasos hacia atrás. "La homofobia ha existido siempre y seguirá existiendo", afirma. "Pero no podrán con nosotras, no vamos a dar ni un paso atrás nunca". Y sostiene que la homofobia es algo que no entiende "en absoluto": "No lo comprendo, solo puedo pensar que son personas que no tienen un buen corazón. La homofobia quiere hacer daño, y eso no es respetable", lamenta. Pero celebra que hoy es una fiesta para reír, bailar y disfrutar, porque esto es lo que hacen todas las personas que se acercan a la celebración del Bar Flexas.