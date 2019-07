"Busco que mis canciones respiren verdad y que lleguen a la gente"

Palma recibe esta noche en Son Fusteret a Aitana. La capital insular será la tercera parada de la gira Play Tour, su estreno en solitario.



P ¿Qué sensaciones está viviendo con el arranque de esta gira?

R Tengo una sensación increíble, aunque tenía miedo porque nunca había hecho una gira sola. No sabía muy bien cómo iba a ser, cómo me iba a sentir. Estoy rodeada de un equipo increíble que me acompaña y me hace sentir muy bien. Estoy muy contenta, me lo he preparado mucho y tenía ganas de que empezase.

P ¿Qué significa para usted volver a Palma?

R Me presenté al casting de OT aquí, pero no me dejaron entrar porque me faltaba un día para tener los 18 y ahora acabo de cumplir 20 años, ¡cómo pasa el tiempo! Palma me trae muy buenos recuerdos, no he vuelto desde la gira con OT 2017, pero tengo muchísimas ganas de volver.

P ¿Qué puede adelantar del concierto de Son Fusteret?

RCada canción tiene sus propios audiovisuales y coreografías. Hay momentos para bailar, llorar, cantar mucho con el público... El concierto no solo lo doy yo, lo damos todos juntos. Me gusta ver cómo reacciona la gente y cómo se lo pasa. Es muy bonito.

P ¿Qué define a un disco como Spoiler, que dentro de poco cumplirá un mes?

R La variedad musical y las letras. Representa la montaña rusa que ha supuesto para mí este último año y medio. También define la verdad en cuanto a mi persona y se puede ver el estilo que buscaba.

P Ha escrito temas como Miel en los labios, ¿qué le exige a sus canciones?

R Que respiren mucha verdad. También tengo temas como Perdimos la razón, que surgió a raíz de una historia inventada de amores de verano. Te inspiras en historias que pueden contarte tus propias amigas. Hay otras dentro del álbum, un poco más rebuscadas, que llevo muy dentro de mí. Eso busco: que respiren verdad y lleguen a la gente. Al final, lo bonito de las canciones es que cada uno las haga suyas.

P ¿Cuál es su tema favorito de Spoiler?

R El disco entero me gusta mucho. Pero a Con la miel en los labios le guardo un cariño muy especial. Recuerdo cuando la compuse y me emociono. Salí bastante perjudicada componiéndola porque me llegaba mucho y me encantó hacerla. También descubrí una forma distinta de componer: llevar a un extremo algo que no existía. Llevé al extremo ese 'qué pasaría sí?' y a partir de ahí salieron muchos sentimientos. Cuando la canto, llego a ese estado y me pongo triste.

P En Me quedo canta con Lola Índigo. ¿Cómo surgió esta colaboración?

R Me quedo es una canción que hice junto a El Guincho y Alizzz, en Barcelona hace ya un año. Cuando la escuchaba sentía que le faltaba algo? y le faltaba Lola Índigo. Lo descubrí un mes antes de que saliera Spoiler. Estábamos grabando en una de las cabinas y en la otra estaba ella. Le dije que entrara para que escuchase una de ellas, y después le pedí si podía participar. Y así fue.

P También ha colaborado con artistas como Lele Pons, e incluso ha compartido escenario con David Bisbal o Antonio José. ¿Con quién le gustaría trabajar?

R Me gustaría mucho grabar una canción junto a David Bisbal, o con Pablo Alborán, a quien admiro muchísimo. También con Rozalén o con Vanessa Martín, con quien estuve componiendo. Con muchos. Me he dado cuenta que podría aprender de todos y con cualquiera de ellos me parecería increíble.

P Hace unos días la gira de OT 2018 pasó por Mallorca y tuvo 3.000 espectadores frente a los 11.000 del año pasado. ¿Cree que el fenómeno se va desinflando?

R Creo que depende del momento o de cómo esté la gente. Sí es cierto que el primer OT, que llegó después de siete años, puede ser más boom pero no tendría por qué perder la fuerza. De hecho, a todos los chicos de esta última edición les está yendo genial, están sacando música increíble. Yo creo que no tiene mucho que ver, aunque no sé cómo funciona eso realmente.

P ¿Qué guarda de la aventura de OT?

R Aprendí muchísimo. Adquirí mucha más seguridad conmigo misma, me enseñaron un montón todos los profesores: Mamen, Vicky, Manu? De hecho Vicky es la coreógrafa de la gira y Mamen es mi coach vocal. Las veo a diario. Al final todo queda en casa.