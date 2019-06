Chenoa confirma que se casará con el urólogo Miguel Ángel Sánchez

Desde que Chenoa hiciera pública su relación con el prestigioso urólogo Miguel Sánchez Encinas, los rumores de boda han acompañado a la pareja y finalmente la cantante mallorquina ha confirmado que se subirá al altar y que el médico le ha pedido matrimonio.

El anillo, con un precioso brillante de Tifannys que Chenoa lucía en su última aparición pública, en la que además la artista acudía al lado de su novio con el que se mostraba de lo más cariñosa, hacía sonar las alarmas sobre la posible boda. Fue la isleña quien se encargó de confirmar todos los rumores.

Con una sonrisa de oreja a oreja y sin querer hacer más declaraciones al respecto, la cantante confesó: "Sí, me lo ha pedido, pero todavía no tenemos fecha", confirmando de esta manera que pronto se subirá al altar con Miguel Sánchez.

Aunque la artista no ha querido desvelar los detalles de la pedida, no puede ocultar la emoción en uno de los momentos más felices de su vida. Además, coincidió ayer, día en que se dio a conocer la noticia de la boda, con su 44 cumpleaños. Chenoa confirmó su relación con Miguel el pasado mes de marzo, y solo unos meses después han decidido dar el gran paso de subirse al altar, una decisión que no ha dado con novios anteriores como David Bisbal o Javier Arpa, demostrando que Miguel podría ser el definitivo.

La mallorquina se dio a conocer en la primera edición de Operación Triunfo en el año 2001, un programa que le dio la oportunidad de cumplir su sueño de ser cantante y que ella aprovechó con creces. A principios de este año sacó un single, A mi manera, de lo que podría ser un nuevo disco.