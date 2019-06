Bri Restaurant cierra temporalmente sus puertas

Después de 9 años marcando tendencia, Bri Restaurant ha anunciado un parentesis en su trayectoria. El popular restaurante de Palma, encabezado por el pobler Pep Socias, cierra temporalmente las puertas a partir de hoy, día 25 de junio: "no se trata de un tema económico", apunta el propietario del restaurante, "de hecho abrimos en plena crisis, en el año 2010 y no hemos parado de crecer". El restaurador explica que este sector implica mucha dedicación y que durante este tiempo no ha parado por lo que "necesito descansar".

Socias ha comunicado el cierre temporal de Bri Restaurant a través de un comunicado en las redes sociales que ha sorprendido a su clientela y que se ha hecho viral. Pese a ello y según ha afirmado a Diario de Mallorca, "se trata de una decisión meditada", que se ha adelantado al cierre estival de agosto, cuando toman vacaciones: "Els aires i l'olor de la mar ens ajudaran a decidir el camí", remarca.

Bri Restaurant abrió las puertas en 2010 de la mano de Pep Socias. Desde entonces marcó tendencia ya que es el primer restaurante neutro en emisiones de CO2 de Balears. Se caracteriza por ofrecer un menú semanal a través de producto de temporada y local. Además, Socias ha alcanzado mucha popularidad por el estilo propio que ha marcado en su restaurante, con una cocina sincera a muy buen precio, y por sus vídeos en Internet en los que anuncia el menú semanal de una forma original y entretenida.