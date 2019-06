Norma Duval: "Si no vengo a Mallorca siento que me falta algo"

Aunque este sea un viaje relámpago, Norma Duval no se ha querido perder la presentación de la nueva colección de bolsos de la firma Caladan, de la que es imagen. El encuentro ha sido en el showroom de la calle Ventada (n.º 38), en el Portitxol. Acompañada por uno de sus hijos, Yelko Ostarcevic, y la diseñadora sueca y dueña de la marca Kathrin Wtzel, así como de varias amistades, Norma Duval ha ejercido de perfecta embajadora y ha mostrado la colección y los diferentes diseños de bolsos –uno de los cuales lleva su nombre– a todo aquel que se ha interesado por ellos.

La actriz estará pronto de vuelta a Madrid, pero asegura que volverá a finales de julio para disfrutar de unas vacaciones en su casa de Mallorca. Nostálgica, ha recordado los días que llegaba de Barcelona a Palma en barco con su madre: "Hace muchos años que vengo a la isla. Si no lo hago siento que me falta algo. Me gusta con calor o con frío, de todas las maneras".

Familia y amigos. Así se resumen sus vacaciones Mallorca. "Tengo la casa llena de gente y hago de anfitriona, así que no puedo descansar. Pero disfruto mucho de cuidar y estar con las personas que tengo al lado", ha dicho. Además, ha comentado que este año tiene la ilusión de asistir a la Copa del Rey de Vela, "porque hace unos dos años que no voy", ha recordado.

Norma Duval es feliz con su trabajo: "Sigo siendo imagen de Punt Roma, de las cremas de Dr. Dray y de Caladan. Y ahora tengo una propuesta de otra cosa distinta que aun no puedo desvelar". Lo que sí ha asegurado es que en otoño habrá otra edición de la feria outlet que organiza desde hace ya unos cuantos años.



Caladan

Se trata de una firma de bolsos, fundamentalmente de piel, hechos en España y fabricados de manera artesanal. Norma Duval ha mencionado que "en el mundo de los bolsos hay mucha competencia, muchas firmas consolidadas, pero lo más especial de esta firma es que los productos son de alta calidad". Además, hay tamaños y diseños para todos los gustos.