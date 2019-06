'Flower Power', la nueva colección floral de Now or Never

Now or Never acaba de lanzar su nueva colección Flower Power, una colección cien por cien floral de maxi pendientes de metacrilato que adapta a la actualidad las décadas de los 60 y 70. En ella se mezclan combinaciones de colores de aire retro, margaritas y tulipanes, transparencias, y estampados a cuadros con regusto mod.

Se trata de una colección femenina, atrevida y alegre, pensada para que protagonice cualquier look veraniego.

Cristina Escudero, diseñadora de Now or Never, hace tiempo que apuesta por los maxi pendientes, que siguen estando de moda. Como Cristina afirma, "Now or Never es para chicas atrevidas y de espíritu libre, que apuestan por ser ellas mismas y expresan su personalidad transgresora e inconformista a través de vestir y vivir creativamente."

Now or Never, con sede en Palma, tiene una importante presencia en redes sociales, especialmente en su Instagram (@noworneverjewelry), donde sus más de 10K seguidoras comparten selfies luciendo sus pendientes.

La marca vende a través de su tienda online www.noworneverjewelry.com, y a través de una selección de tiendas físicas nacionales e internacionales. Personalidades como Amarna Miller, las ilustradoras Moderna de Pueblo e Isa Muguruza, o la cantante Anni B Sweet, entre otras, han lucido algunos de sus pendientes. Además, la ilustradora Lyona (Marta Puig) colaboró con ella en la realización de una pieza.