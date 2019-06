Adiós a la final y al sueño de la mallorquina Adriana Ceballos en 'La Voz Senior'

Dedicó la canción al padre de sus hijos, fallecido recientemente. Y salió al escenario pisando fuerte. Adriana Ceballos firmó anoche en La Voz Senior una actuación estelar, una interpretación a gran altura de Stop!, el tema que en 1988 lanzó al estrellato a la británica Sam Brown, una canción llena de dificultades técnicas solo apta para voces muy versátiles.

Consiguió resolver el reto con un sobresaliente, levantar al público de sus asientos, emocionar a David Bisbal, Pablo López, Paulina Rubio y Antonio Orozco, brillar con luz propia durante la interpretación, exhibir sus cualidades vocales y puntos fuertes y hacerlo además con la seguridad escénica que ha presidido todas sus actuaciones en el programa de Antena 3 Televisión.

Parecía que la noche iba a ser propicia para la argentina residente en Mallorca desde 1982, que tenía posibilidades reales de pasar a la final, sobre todo porque a su rival, Xavi Garriga, que interpreto el clásico de Ben E. King Stand by me, no le sentó demasiado bien la interpretación comedida que le exige el rol de la canción, acostumbrado a las improvisaciones vocales.

Sin embargo, un comentario de Melendi a una insegura Paulina Rubio. "Xavi Garriga es diferente y esto es muy importante hoy en día", desequilibró la balanza, influyó totalmente en el criterio de la coach mexicana y acabó con el sueño de la mallorquina nacida en Mar del Plata, que ha demostrado en el programa que es un intérprete de primera línea.

Eran casi las dos de la madrugada cuando Adriana fue eliminada y su sueño se vino abajo. Y todavía encontró fuerzas para dar las gracias a todos con una sonrisa, recibir la ovación del público y despedirse con elegancia.

El gesto lo repetía esta mañana en sus redes sociales: "Me voy contenta y agradecida. Gracias por tanto apoyo, un abrazo muy fuerte para todos", manifestó Adriana Ceballos.

Eliminada la representante de Mallorca, los finalistas del talent show de Antena 3 son Juan Mena, del equipo de Antonio Orozco; Helena Bianco, del de Pablo López; Ignacio Encinas, del de David Bisbal; y Xavi Garriga, que competió en el equipo de Paulina Rubio.



Adriana Ceballos aseguró que seguirá en el mundo de la música porque es lo que ha hecho siempre. Con el grupo Adriana & Company canta y toca la guitarra por los circuitos musicales de la isla. Y al mismo tiempo cuanta actualmente con un espéctáculo de homenaje a la cantante norteamericana Tina Turner.