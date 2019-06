Júpiter podrá verse esta noche a simple vista desde el cielo

Júpiter estará esta noche del lunes en su punto más cercano a la Tierra de los últimos cinco años. Esto significa que el planeta más grande del Sistema Solar podrá observarse a simple vista en el cielo. Además, quien disponga de unos prismáticos o un telescopio podrá apreciar las cuatro lunas más grandes del planeta y hasta su Gran Mancha Roja.



Además de su cercanía a la Tierra, esta noche Júpiter se encontrará en el punto opuesto al Sol. Esta oposición hará que el planeta reciba toda la luz del astro y se vea más brillante en el cielo. De esta manera, esta noche cuando el Sol desaparezca por el oeste, Júpiter aparecerá por el horizonte este y será visible hasta el amanecer.





What's Up for June? ?? Jupiter is up all night, while Mercury and Mars decide to get close, and the Moon reveals its tilted orbit. Downloadable video and transcript available at https://t.co/tPYUwcimlm pic.twitter.com/lPw2pIEyZ0