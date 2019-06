"Me he negado al título de maestro"

? Una de sus últimas apariciones públicas fue el pasado 14 de enero, cuando recogió el Goya de Honor en la tradicional fiesta de nominados. "Siempre me he negado a ese título de maestro, porque me parecía excesivo", dijo en aquella ocasión. También comentó que su labor iba más allá de una atracción por el cine de terror o fantástico, porque su intención era la de hacer cosas "que no existían en esa época".