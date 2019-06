Sharapova: "No puedo creer que hayan pasado 15 años de mi última visita a Mallorca"

Sharapova: "No puedo creer que hayan pasado 15 años de mi última visita a Mallorca"

"No puedo creer que hayan pasado más de 15 años desde la última vez que visité esta hermosa isla". Son palabras de la tenista rusa Maria Sharapova, cinco veces campeona de un Grand Slam (Wimbledon 2004, Estados Unidos 2006, Australia 2008 y Roland Garros 2012 y 2014).



La campeona rusa pasa unos días en Mallorca disfrutando de los atractivos de Palma, entrenando y recuperándose de la lesión que actualmente la mantiene alejada de las pistas. Durante el día de ayer, la tenista callejeó por las serpenteantes calles del barrio gótico de Palma y publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, que cuenta con 3,5 millones de seguidores. La campeona se rindió a los atractivo de las ciudad y sobre el laberinto de calles empedradas por el que paseaba dijo: "Estoy encontrando mi camino por estas callejuelas gracias al GPS de mi móvil".



Dos días antes, la tenista visitó uno de los restarantes de moda del momento en Ciutat, El Camino, abierto en la calle Can Brondo, recomendado hoy mismo por el New York Times en un reportaje sobre Mallorca publicado en su sección de viajes. La tenista pidió a sus seguidores de la red social alguna recomendación gastronómica más para sus días de entrenamiento en Mallorca. Y si todo va bien, de reaparición en el Mallorca Open, que empieza el 17 de junio, aventuró optimista.