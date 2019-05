Una juez prohíbe al 'youtuber' que humilló a un mendigo usar la plataforma durante cinco años

Con la propagación y el crecimiento de las diferentes redes sociales y social media los incidentes y las polémicas también han aumentado exponencialmente en internet. En muchas ocasiones, se producen insultos, vejaciones y humillaciones en el mundo virtual, en los que el agresor se oculta bajo un nombre de usuario falso. Otras veces lo hacen a cara descubierta.

Es el caso de Kenghua R., conocido como ReSet en su canal de Youtube, que ofreció a un mendigo unas galletas rellenas de dentírifico y lo grabó en vídeo para subirlo a la plataforma. Ahora, una juez de Barcelona ha impuesto al joven una pena de quince meses de prisiónpor un delito contra la integridad moral, que no cumplirá porque no tiene antecedentes penales. ReSet, a pesar de no pisar la prisión, tendrá prohibido utilizar Youtube durante los próximos cinco años y tendrá que pagar una indemnización de 20.000 euros por los daños morales.

El joven, que no podrá volver al lugar del crimen, la plataforma de vídeos de Google, tendrá que eliminar su cala y no podrá crear una nueva.