Desayuna como Audrey Hepburn en el Hotel Formentor

No solo el mundo del cine y de la moda recuerda la eterna Audrey Hepburn. Sigue muy presente en el imaginario de los empleados del Formentor, a Royal Hideaway Hotel, donde se hospedó, en la habitación 229, durante el verano de 1983. Los que coincidieron con ella la recuerdan discreta, sencilla y bellísima. La actriz, una de las huéspedes más "hipnóticas" que ha tenido el hotel, cumpliría 90 años durante este 2019; un aniversario que coincide con el 90 aniversario del idílico alojamiento. Y esta coincidencia merece celebrarse.

Para homenajear a Hepburn, el hotel presenta Breakfast at Formentor, un servicio de desayuno muy especial que se sirve en la habitación bajo petición, y cuyo nombre hace un guiño al film Desayuno con diamantes (Breakfast at Tiffany's), protagonizado por la laureada actriz en 1961 junto con el actor George Peppard. Además, desde el hotel señalan que está inspirado en el desayuno preferido de Hepburn de cuando se hospedó en él y en algunos de sus momentos cinematográficos más estelares. Se trata de un servicio de habitación que pueden contratar los huéspedes del hotel por 350 euros; los que contraten el Breakfast at Formentor dispondrán de un mayordomo que estará pendiente de ellos en todo momento.

Pensado para perpetuar el halo que dejó en Formentor una de las figuras más emblemáticas de la época dorada de Hollywood, este desayuno ofrece delicias de la repostería mallorquina, distintas variedades de pan y huevos al gusto, zumo de naranja de los naranjos del hotel, fruta fresca de temporada y medio pomelo presentado en hielo pilé ya desgajado para comer con cuchara, tal y como se servía en Formentor en aquella época, según indicaciones del maître del hotel. Al completo desayuno le acompañará un ramo de tulipanes blancos, la flor preferida de la actriz, una amante de la jardinería, a quien le encantaba desayunar disfrutando de las vistas del jardín de Formentor.



Hotel de las estrellas



Audrey Hepburn compartió profesión y destino vacacional con otras muchas celebridades de Hollywood que se han sentido atraídas por el conocido como "hotel de las estrellas".



El espíritu de glamour y misterio de Formentor, a Royal Hideaway Hotel se mantiene a través de los años, favorecido por su ubicación privilegiada. Grandes rostros del celuloide como Charles Chaplin, Gary Cooper, Cary Grant, John Wayne, Claudia Cardinale, Peter Ustinov o Jane Birkin tienen en común haber sucumbido a los encantos de este establecimiento que es un destino en sí mismo.