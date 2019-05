Palma y Puerto Portals celebran el Día de la Madre

Palma y Puerto Portals han celebrado el Día de la Madre con distintas actividades, que en todos los casos resultaron concurridas. Más de 300 personas han participado en la Fiesta del Día de la Madre, organizada por el Grup Güell en el Parque de Son Perera, en Ciutat Jardí. Música, espectáculos, baile y sorteo de regalos han servido para presentar los proyectos sociales y culturales que desarrollará el Grup Güell. A media tarde sorprendió la llegada del fundador Tolo Güell, que se encuentra mejor de salud y que estuvo acompañado de miembros y amigos de la nueva directiva.

En Puerto Portals, los asistentes han disfrutado del Día de la Madre a través de las diferentes actividades y expositores que ofrece el mercado, el Farmers' Market. Más de mil personas se han acercado a pasear por el boulevard de la marina y han conocido de cerca la gran variedad de productos locales que ofrece el mercado entre alimentación, bebida, artesanía mallorquina y cosmética natural.

A primera hora de la mañana más de treinta personas se han animado a practicar yoga de la mano de la escuela Zunray, una clase abierta al público que sigue la filosofía saludable del mercado. A continuación, los visitantes han podido vivir la experiencia de ver el conocido "ball de bot", acercando al público la cultura mallorquina.

La zona de juego libre Farmers' Fun, ubicada al final del boulevard, ha sido todo un éxito entre los más pequeños, que han podido apuntarse al taller de telas mallorquinas y fabricarse su propio pin con el tradicional tejido.

La música en directo de Noah Newville ha amenizado la hora de comer al compás del folk country al mismo tiempo que el público disfrutaba de la variada oferta gastronómica en la "zona picnic". La actividad de pintacaras Km0 ha cerrado el mercado a las cuatro de la tarde.

El próximo fin de semana se podrá practicar acroyoga a primera hora de la mañana en una clase abierta al público mientras los más pequeños aprenden en el taller "aromas naturales" a través de las flores y plantas autóctonas. El grupo local Hot Hit tocará en directo a las 13.30h un acústico que hará mover el esqueleto a los visitantes.

Por tercer año consecutivo, Puerto Portals colabora con la ONG Mallorca Sense Fam con el movimiento denominado "One for One". De esta manera se dona una cesta solidaria semanal llena de frutas y verduras locales a través de las compras de los visitantes.

Por cada producto etiquetado como tal, la marina entrega la misma cantidad a la ONG. Durante este primer domingo se han logrado recaudar 80 kilos de frutas y verduras para Mallorca Sense Fam.