Samanta Piña García: "Podemos pensar que el coaching es una moda, pero ha venido a transformarlo todo"

P ¿Qué es el coaching profesional?

R El coaching profesional se fundamenta en una asociación con clientes en un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo que les inspira para maximizar su potencial personal y profesional. Esta es la definición que da la International Coach Federation (ICF) que es una organización sin ánimo de lucro formada por profesionales de todo el mundo que practican el coaching profesional y personal, con más de 30.000 miembros en más de 140 países.

P ¿Para qué nos predispone?

R El coaching es una metodología que nos prepara para liderar nuestras vidas y para ser observadores activos de nuestra realidad. Entendemos a la persona como un ser lingüístico que tiene interpretaciones de la realidad, y a veces esas interpretaciones las confunde con la realidad misma. Al comprender estas interpretaciones la persona se transforma en un observador diferente de su propia vida y de su mundo.

P ¿Cuáles son los logros que consigue?

R Aclara sus metas, sus objetivos e incorpora su energía emocional y corporal en el proceso de cambio. El coaching facilita procesos de autoconciencia que ayudan a mejorar la capacidad de autogestión para impulsar conductas que llevan a alcanzar los resultados que uno quiere mediante la no transferencia de experiencia y el uso de preguntas.

P ¿Dónde radican los fundamentos de un buen aprendizaje?

R Para garantizar un buen aprendizaje el coaching se basa, entre otras, en la herramienta del feedback, es decir, en el resultado inmediato que una determinada actitud, conducta, acción o resultado tiene en un contexto determinado. A través de este constante flujo de información proveniente del exterior podemos hacer que las personas se fijen en determinados aspectos que les serán útiles para su aprendizaje y posterior cambio de actitudes, reflejo de los aprendizajes ya integrados.

P Todo ello debe estar enmarcado en unos contextos determinados.

R Ofrece una forma de aprendizaje para crear contextos de comunicación eficientes que promueven la realización personal en el ámbito personal y profesional. Se aprende a generar ambientes emocionales en los que sus conversaciones sean efectivas y tener todo el abanico de acciones lingüísticas a disposición para comunicarnos con los otros y generar realidades que antes no habías quizás ni imaginado.

P Indique los efectos colaterales más destacados de esta metodología.

R El empoderamiento, el fomentar la responsabilidad y la autoconfianza y el desarrollo de la persona, entendido como que la persona crece, va más allá rompiendo con su zona de confort, aprende y hace cosas distintas.

P ¿Por qué coaching en la educación?

R Antes de nada, permítame una breve descripción del contexto educativo. La sociedad actual mantiene una visión de la naturaleza de los niños, de sus necesidades y de cómo hay que educarles contradictoria y falsa en muchos aspectos. Los padres se encuentran muy perdidos en esta sociedad, y terminan muchas veces contribuyendo a la confusión. La escuela está siendo duramente criticada, los maestros han perdido el respeto y el papel de "mentores" de sus alumnos. Las comunidades ya no educan, no comparten unos valores básicos.

P Exponga, entonces, la soluciones.

R Debemos abandonar esta visión falsa para descubrir cual es la verdadera naturaleza de los niños y los adolescentes, y educarles para ver más allá de sí mismos. Debemos atender a la calidad de las interacciones adulto-niño/adolescente en nuestra sociedad, ya que lo esencial para el desarrollo de los niños y adolescentes es tener relaciones estables con adultos que se preocupan de ellos y les proporcionan lo que necesitan para crecer intelectual y moralmente

P Alguien se refiere, consecuentemente, a una "nueva frontera".

R En la nueva frontera pedagógica que estamos explorando y conquistando, parece evidente la utilidad de que niños y adolescentes conozcan cómo funciona su mente, su modo de reaccionar, las dificultades que tienen, sus fortalezas y, sobre todo, que sean conscientes de que pueden progresar y de que nadie va a poder vivir por ellos. Eso puede tranquilizarles, darles ánimos, y permitirles aprovechar mejor los recursos.

P De ahí la importancia de la motivación.

R Motivar a alguien, tenga la edad que tenga es reconocer que el poder de aprender no está en la persona que ejerce la docencia, sino en el alumno, y eso requiere un esfuerzo adicional. Es así como la metodología del coaching puede aportar mucho a la enseñanza. El coaching no parte de que "el que sabe tiene que enseñar al que no sabe". El coach es un "facilitador de aprendizajes".