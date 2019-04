Lucía Rivera desvela el robo que ha sufrido en plena calle

Lucía Rivera ha sufrido un robo en plena calle en Barcelona y lo ha querido relatar en su cuenta de Instagram. Con la voz entrecortada, la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, ha ido contando la mala experiencia que ha vivido en Barcelona, ciudad en la que se encontraba para disfrutar de Semana Santa.

La modelo iba a encontrarse con unos amigos para cenar y cuando sufrió el robo mientras buscaba un cajero ya que según ella nunca suele llevar dinero en metálico y para aquella cena lo necesitaba.

Al no tener dinero suelto, decidió buscar un cajero consultando Google Maps, ya que no conoce Barcelona, y tomó la dirección que le indicaba y era la zona de la Universidad Pompeu Fabra.

"Cuando llego no hay cajero y yo triste porque había caminado 20 minutos y ya llegaba tarde a la cena porque me estaban esperando", relataba la modelo. "Paso por debajo de un puente y me encuentro a un chico que no me quita la mirada. Pero, al ser tan despistada, pues iba haciendo 'stories'... Sigo de frente, y para cuando me doy cuenta lo tengo aquí -señalándose el hombro- y me quita el móvil, pero no me hizo daño, continuaba la modelo".

Entonces, la influencer se quedó en shock por lo rápido que se producen los acontecimientos. "Me di cuenta que tenía el bolso abierto y me quedé pensando: me están robando el móvil en mi cara. Eché a correr y estaba a 100 metros y le podía haber alcanzado pero me dio miedo y pensé que mejor que se fuera. Con esto, me fui a la cena llorando y con una depresión grande".

En el final del relato del robo, Lucía aconsejó a sus seguidores: "Hay que saber donde vais y que no os fiéis de Google y no hagáis el estúpido con el móvil". También, se dirigió a toda a esa gente que ha estado llamándola preocupada: "Un aviso para los que estáis llamando. No estoy desaparecida ni secuestrada. Estoy bien, que ya he llegado a casa por fin".