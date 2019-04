Esta es la primera imagen real de un agujero negro

La primera imagen real de un agujero negro ha sido presentada este 10 de abril. Se trata del agujero negro M87, situado en la constelación de Virgo, que es 1.500 veces mayor que el de la Vía Láctea.



La imagen ha sido presentada simultáneamente en seis conferencias de prensa organizadas por todo el mundo para presentar los primeros resultados del proyecto EHT (Event Horizon Telescope), en el que trabajan cientos de científicos de 18 países.





Scientists have obtained the first image of a black hole, using Event Horizon Telescope observations of the center of the galaxy M87. The image shows a bright ring formed as light bends in the intense gravity around a black hole that is 6.5 billion times more massive than the Sun pic.twitter.com/AymXilKhKe