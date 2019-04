El mundo de la literatura despide a un "sabio y amigo"

Varios autores y escritores lamentaron ayer el fallecimiento del ensayista y articulista Rafael Sánchez Ferlosio, al que calificaron de "sabio y amigo".

La escritora Rosa Regás se refirió a Sánchez Ferlosio como "un sabio y un amigo, una de las grandes figuras no solo de la literatura" y, pese a que reconoció que "no le había visto en los últimos tiempos", destacó su figura al aseverar: "Cada vez hay menos sabios".

Regás recordó que su amistad con Ferlosio "no era de todos los días" pero detalló que, cuando se veían, "era el descubrimiento de una sabiduría que no se encontraba a menudo. La persona que no haya leído El Jarama lo debería leer y el que lo haya leído, lo va a redescrubrir cada vez que lo vuelva a leer", afirmó al recordar su obra.

Por su parte, el poeta Antonio Colinas destacó que fue "un autor que supo aunar calidad y escritura", al tiempo que "no solo supo transmitir ideas sino también expresar una dirección que él siguió". Además, subrayó que "tuvo muchos seguidores pero también hubo muchas reservas hacia su obra", de la que ha señaló El Jarama, un libro "imprescindible".

Mientras, Fernando Savater recordó que Sánchez Ferlosio "es uno de los grandes escritores del siglo contemporáneo", del que remarcó su "prosa rica y compleja", así como su "originalidad de pensamiento", al tiempo que lamentó que "por desgracia, no traspasó fronteras. No ha tenido el impacto que debería haber tenido, creo que es porque es muy difícil de traducir", apuntó.

Savater citó como su libro favorito Industrias y andanzas de Alfanhuí, en línea con Luis Alberto de Cuenca que también calificó a Sánchez Ferlosio como una persona "irrepetible" por la que aseguró sentir "debilidad personal". En el mismo sentido se expresó Carmen Posadas, quien remarcó su "talento especial para captar detalles" y el hecho de que fuera "un gran observador de la realidad".

Por el contrario, Javier Reverte reconoció que no le gustaba "mucho" pues ni como escritor ni ensayista le parece "de los más llamativos. El Jarama tuvo una cierta importancia pero no creo que valga demasiado", espetó.