Tradicional o reinventado: ´variats´ para todos los gustos en el Palacio de Congresos

Segunda jornada de éxito de la II Mostra gastronómica Mallorca Degusta. Este mediodía la casi docena de establecimientos reunidos en el Palacio de Congresos no paran de despachar variats a todos aquellos que se van acercando. Esta mañana, priman los clásicos. Frit, ensaladilla rusa, albóndigas, pica-pica y callos en el puesto del bar Mavi de Palma. En Can Prim se suman las banderillas y en Can Amer asoman también los calamares romana. En Can Menescal han escogido otras opciones, como el frit de pastanaga, la llengua amb tàperes, la ratjada amb escabetxo o el lomo con champiñones. Hay para todos los gustos.

En Embotits Fiol ofrecen pa amb oli con queso, camaiot y jamón serrano. Mientras que en Trasluz acaban de sacar una porcella crujiente del horno. En el expositor de este establecimiento sirven especialidades que salen del manual más habitual: pan bao relleno de pollo de corral especiado, torreznos confitados con ensalada de col o albóndigas de sobrasada con salsa de verduras a la mallorquina.

Esta tarde continuarán las actividades en la feria gastronómica. A las 18 horas actuarán Swingtonizando. A las 19, Koldo Royo y Dos Perellons presentarán el gin de safrà de Mallorca. The Elektrics subirán al escenario a las 21.30 horas.

Este domingo la muestra abrirá de 11 a 18. A las 12, actuarán los Gin Tonics mientras se sirven variats y vermuts.

La entrada al evento es gratuita.