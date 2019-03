La Policía alerta de la reaparición del reto de Momo y sus peligros para los niños

El falso reto viral de Momo, también conocido como Juego de Momo o Momo Challenge, un personaje de cara siniestra que incita a niños y adolescentes a realizar prácticas muy peligrosas bajo amenaza, incluidos ataques violentos, daño autoinfligido y suicidio en su versión más extrema, ha reaparecido en la redes y en el entorno escolar. Y hay testimonios de su presencia también en el entorno infantil de colegios de Baleares.

Así lo ha denunciado la Policía Nacional a través de su unidad de ciberagentes. "No, Momo no existe", alerta la Policía Nacional en su cuenta de Facebook, red social donde el personaje ha reaparecido. "Es un antiguo viral que resurge ahora con algunas modificaciones perjudiciales", advierte.

"Los ciberagentes de la Policía Nacional están analizando en este sentido diferentes vídeos, algunos de ellos de carácter infantil y a los que se les ha añadido un supuesto mensaje de Momo que podría llegar a ser peligroso, sobre todo para los más pequeños. Por ello es responsabilidad de todos impedir que estas imágenes sigan viralizándose", afirma la Policía Nacional.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado solicitan a padres y madres que tomen cartas en el asunto. "Es importante -subrayan- que los padres supervisen los vídeos a los que acceden sus hijos, sobre todo los de más corta edad, para evitar que puedan verse expuestos a contenidos tóxicos para ellos".

"Es también fundamental", añade la Policía, "no compartir ningún vídeo o fotografía en el que se haga referencia a este viral, para no ser nosotros mismos quienes ayudemos a propagarlo aún más".

Los agentes recomiendan encarecidamente a lo usuarios de las redes sociales que se encuentre con el reto de Momo que lo denuncien. "En lugar de compartirlo con nadie, lo que debemos hacer si encontramos algún vídeo o foto así es reportarlo a la plataforma o red social en la que esté alojado, para que sea eliminado", aconsejan.



Dos testimonios de Mallorca

"Yo no sabía nada de Momo hasta que lo leí hace un par de días en Facebook, les pregunté a mis hijas de 7 y 9 años si sabían quién era Momo y se pusieron a llorar y decir que todo el colegio habla de Momo y de lo que puede llegar a hacer... estaban aterradas", escribe una usuaria de Mallorca, residente en Palma, en Facebook, comentando la alerta lanzada por la Policía Nacional.

Por su parte, al respecto de la denuncia de la la Policía Nacional sobre la reaparición del reto de Momo, una maestra de Manacor que ahora reside en Ibiza relata: "Salió el tema un día en clase (algunos ya tienen móviles). Me estuvieron comentando que les ha salido en algunos vídeos de Fornite. Los maestros vimos un vídeo en el que salía una especie de anuncio de cocinitas y de repente la cara esta con un fondo blanco y negro y lo que se usa para hipnotizar. Momo empieza a hablarles y les dice que tienen que ir, cuando los padres no estén mirando, a la cocina a buscar objetos como cuchillos, cuchillas, etc, y les enseña cómo hacerse los cortes en las muñecas", detalla.

La profesona añade: "Es un vídeo bastante fuerte, tuve que pararlo porque causa impresión. El que vi está en inglés pero ya la voz impresiona. No sé si será un vídeo aislado o si será cierto que sale en más vídeos disponibles para niños pero muchos y de todas las edades saben que existe la tal Momo", aclara por su experiencia. "Me resulta indignante que haya gente así que juegue con los niños indefensos sabiendo que muchos aún no saben distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, lo adecuado y lo que no lo es", comenta.

Con difusión mundial y el objetivo de llegar al público infantil y adelescente, el reto de Momo llamó la atención del público en julio de 2018, cuando fue denunciado por la popular YouTuber ReignBot.15.

Tomando como blanco a adolescentes, personas presentándose a sí mismas como un personaje llamado Momo mediante mensajes de WhatsApp trataban de convencerlos para contactarlos con su teléfono móvil. Al igual que en otras farsas de internet presentadas como "retos", como la Ballena azul, se indicaba a los jugadores que realizaran una serie de tareas, bajo amenaza. A continuación los mensajes eran acompañados de imágenes perturbadoras o violencia gráfica.

En el pasado imágenes de Momo han sido insertadas en videos aparentemente inocuos de YouTube y YouTube Kids acerca de Peppa Pig y Fortnite.