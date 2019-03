La exconcursante de ´Operación Triunfo´ Ana Guerra se sincera en su primer libro

"Hace solo un año, mi sueño de dedicarme a la música se hizo realidad. Eso es lo más maravilloso que me ha pasado jamás. Pero también me da mucho vértigo. Por eso intento no olvidar nunca todo lo que ha aprendido en el largo camino que me ha traído hasta aquí", afirma la exconcursante de OT Ana Guerra ante la publicación de su primer libro, Con una sonrisa.

El volumen llegará a las librerías a partir del próximo 11 de abril.

"Este libro nació para recordar cuáles son las cosas importantes de esta vida y para dar las gracias, con una sonrisa, a todas las personas que me han acompañado en este viaje", asegura Guerra.

La cantante hace un repaso a su carrera, buscando compartir con sus seguidores la experiencia de una niña que desde los siete años soñó con ser cantante.

A partir de su historia personal y sus reflexiones, el libro busca inspirar a todos aquellos quienes como Ana luchan por alcanzar sus retos y hacer realidad sus sueños. Trabajo, dedicación, persistencia, pero ante todo creer en uno mismo y no dejarse influir por los miedos y los límites que se nos imponen.

A lo largo de sus nueve capítulos, Con una sonrisa descifra los pilares de su vida, haciendo hincapié tanto en los mejores momentos (su familia, su paso por OT, sus amigos, su pasión musical) como en los más complicados. Un libro imprescindible para los seguidores de Ana Guerra y para cualquier otro que, como ella, siga luchando por ser fiel a sí mismo.