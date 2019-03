Jesús Calleja, tras romperse la clavícula: "Me he pegado el golpe más tonto de mi vida"

"Me he pegado el golpe más tonto de mi vida con la bici", ha explicado Jesús Calleja en 'Sálvame'. Tras romperse la clavícula en un accidente en biclicleta en León y ser trasladado al hospital en helicóptero, el aventurero y presentador ha atendido la llamada del programa de Telecinco. "Estaba en un bosque lejos y complicado, tenía que hacer 12 kilómetros andando o que me fueran a buscar".



"Me he roto la clavícula pero la rotura es limpia y ya me estoy yendo a casa", ha comentado quitándole importancia al percance. El presentador no lleva escayola, le han hecho un vendaje que le permite mover el hombro y no ha suspendido la grabación programada dentro de una semana: "Aquí no se cancela nada", ha asegurado.



Calleja ha explicado a Paz Padilla que iba en bici por un bosque alejado, el terreno era complicado y, tras la caída, tenía dos opciones: caminar 12 km o llamar a alguien. "No quería llamar pero empezaba a bajar la temperatura y corría el riesgo de que se hiciera de noche", ha comentado.



Además ha aconsejado a sus seguidores: "Nunca se va al monte o a algún sitio así solo". También "es muy necesario llevar algún tipo de app que aporte las coordenadas para que, si sucede algo, te puedan localizar rápido", ha insistido en el programa de Telecinco.



El aventurero Jesús Calleja ha sufrido un accidente de bicicleta en Villar de Ciervos (León) y ha tenido que ser evacuado en un helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de León, donde en principio se le ha diagnosticado una rotura de clavícula, aunque permanece en observación, han confirmado fuentes de su entorno.



El suceso se ha producido poco antes de las 14.01 horas, cuando se ha avisado del accidente de un ciclista en una zona de difícil acceso en la localidad de Villar de Ciervos, en el términos de Santa Colomba de Somoza, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.



Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero sanitario, que ha podido aterrizar sin problema y que ha evacuado al herido hasta el Complejo Asistencial de León.





Hola amigos, ya en casa después del percance. Como era la semana de las clavículas pues me ha tocado la rotura!.

Quiero dar las gracias al 112 y a la seguridad social, os aseguro que no existe un país en el mundo que funcione tan bien, un orgullo vivir en este país

Os quiero! pic.twitter.com/7VCElcHAUw — Jesús Calleja (@JesusCalleja) 26 de marzo de 2019