'Me llamo Gennet', una conmovedora historia de educación inclusiva

"Vencí al silencio y a la oscuridad". Así podría resumirse el intenso periplo vital de Gennet Corcuera, protagonista de 'Me llamo Gennet', la última película del director y productor Miguel Ángel Tobías. El filme, que supone la primera incursión del cineasta en el terreno de la ficción tras una larga trayectoria en el cine documental social y comprometido, se estrena en salas el próximo 5 de abril.



Basada en una historia real, 'Me llamo Gennet' narra la vida de Gennet Corcuera, desde su infancia, antes de ser abandonada en un centro de acogida de Adís Abeba, en Etiopía, hasta convertirse en la primera persona sordociega que consigue un título universitario en Europa. La cinta, que ha sido rodada en España y Etiopía, está protagonizada por Gennet Corcuera, Miriam Díaz-Aroca, Ángela Molina, Miki Molina, Zewdu W. Mariam y el propio Miguel Ángel Tobías, y cuenta con la participación de RTVE y la colaboración de Fundación Telefónica y Fundación Historias Que Deben Ser Contadas.



"Desde que conocí la historia de Gennet en los medios cuando se licenció, supe que era una gran historia que merecía ser llevada a la gran pantalla. En principio iba a ser una película documental, hasta que conocí a Gennet. Tras muchas horas de conversación con ella, conociendo la historia de toda su vida, me di cuenta de que esta tenía que abordarse desde un gran proyecto de ficción. Lo consulté con Gennet, porque quería que ella misma fuese la actriz de toda la etapa adulta, y mi sorpresa fue que me dijo que sí, y va a ser una sorpresa para todos los espectadores porque su interpretación es espectacular".



La implicación de Fundación Telefónica

En palabras de su directora general, Carmen Morenés, Fundación Telefónica "ha visto en esta película una historia épica de educación inclusiva, que da muestra de la importancia de trabajar para que nadie se pierda la aventura de la educación. Tras su paso por la universidad, ahora Gennet es, y continua la cadena virtuosa de la educación inclusiva".

ME LLAMO GENNET (Tráiler 2min) from Acca Media on Vimeo.

Cine comprometido

Una historia real

Sobre Miguel Ángel Tobías

Fundación Telefónica, el lado social de la era digital

"Por supuesto, 'Me llamo Gennet' es también, añade Morenés, una historia emocionante sobre solidaridad, afán de superación, y visibilidad de la discapacidad que pone cara al colectivo de los sordociegos, que son 100.000 en España, todos ellos valores que compartimos en Fundación Telefónica, por ello decidimos subirnos a la producción y difusión de este filme".Sólo en Europa hay 3 millones de personas Sordociegas; no existen datos fiables a nivel mundial. En España este colectivo lo conforman 100.000 personas. La sordoceguera es una de las grandes discapacidades de nuestros días y también la más desconocida.. Sólo cuando se experimenta personalmente o cuando se vive de cerca con personas que tienen esta discapacidad uno puede entender el aislamiento y el sufrimiento que supone vivir sin enterarse de lo que pasa a tu alrededor, desconectado de ámbitos tan básicos como el acceso a la información, la educación, la capacitación profesional, el trabajo, las relaciones sociales o la actividad cultural."Me llamo Gennet va a contribuir, es sensibilizar a la sociedad sobre lo que supone la sordoceguera y todo lo que este colectivo es capaz de conseguir con los recursos necesarios", explica Miguel Ángel Tobías. Gennet es un ejemplo de superación tan admirable, que la perspectiva de los problemas cambia para cualquiera vea la película. Además, el 10% de los beneficios de la película irán destinados a la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España (FASOCIDE).. Con tan sólo 2 años, tras quedarse Sordociega debido a una infección, es abandonada en un orfanato. Era 1984, y Etiopía, un lugar azotado por el hambre y la miseria. Podía haber sido el final, pero el destino salva a Gennet. Carmen Corcuera se cruza en su vida y decide adoptarla y traerla a España. Empieza a estudiar en un colegio de educación especial de la ONCE, donde por primera vez convive con personas como ella, donde aprende a comunicarse a través de la lengua de signos y donde se le permite desarrollarse. Saca un 7.2 en Selectividad y llega a la Universidad, donde estudia Educación Especial, convirtiéndose en la primera persona Sordociega europea que consigue un título universitario. Actualmente trabaja como educadora especial en el único centro residencial especializado en sordoceguera que hay en España.El director y productores productor, director, guionista y actor. Creador de 'Españoles en el mundo', que produce, dirige y presenta en su primera etapa (2003-2004). Con su productora ACCA MEDIA, y su particular estilo, Miguel Ángel lleva 15 años recorriendo el mundo con sus cámaras, mostrando experiencias, contando historias de vida a través de sus programas, series documentales y documentales de cine. DESTINO EUROPA, MADRID EN MI MALETA o LA RAYA (2013, History Channel) destacan entre sus formatos de éxito, de los que ha sido creador, productor, director y presentador. También es productor y director del docushow de acción ciudadana EFECTO CIUDADANO (2013, TVE)., concienciación y movilización ciudadana, dedica también enormes recursos a la producción de documentales sociales, solidarios y benéficos, que promuevan valores universales como la justicia, la solidaridad, la paz: SUEÑOS DE HAITÍ (2011), GURBA, LA CONDENA (2014) –premiada en el Festival Internacional de Cine del Sáhara (FISAHARA 2016)–, RISING NEPAL (2016), GRITOS DE SILENCIO (pendiente de estreno), EL GUION DE TU VIDA (documental en producción sobre la capacidad del ser humano de sobreponerse a las adversidades a través de la vida de un grupo de jóvenes). Desde hace dos años, trabaja en un gran proyecto internacional de cine documental para concienciar sobre las consecuencias del hambre en el mundo: LAS CARAS DEL HAMBRE.En diciembre de 2016 estrenó en México EL CAOS Y EL ORDEN, una película documental, dirigida y producida por él, sobre la vida y la obra del pintor y escultorManuel Felguérez. Por último, acaba de rodar en la isla de Ibiza el largometraje EL SECRETO DE IBOSIM, su segunda incursión en el terreno de la ficción tras ME LLAMO GENNET., movilizando a otros agentes sociales, para sumar fuerzas e impulsar la transformación. Con esta visión busca mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas, a través de proyectos educativos, sociales y culturales. Trabaja en 4 líneas estratégicas: Educación, apostando por su calidad como vehículo de transformación social, explorando, inspirando y transformando los modelos de enseñanza para acabar con la brecha educativa, con proyectos como ProFuturo o EnlightED; Empleabilidad, ayudando a los jóvenes a encontrar oportunidades laborales y formarse en los perfiles tecnológicos más demandados; Cultura Digital, creando y compartiendo el conocimiento cultural y tecnológico a través de distintas iniciativas relacionadas con la ciencia, la innovación, el arte y el aprendizaje STEAM; y Voluntariado Corporativo, movilizando a través de Voluntarios Telefónica a nuestros empleados, presentes en 32 países, para realizar acciones solidarias que respondan a necesidades sociales.