Es Fangar inaugura bodega

La finca ecológica más grande de Mallorca ya puede presumir definitivamente de bodega. La provisional, ubicada hasta ahora muy cerca de la nueva, ha cerrado las puertas para dar paso al nuevo 'celler' de Felanitx, lo que ha supuesto una inversión de 8 millones de euros.

La presentación en sociedad de este nuevo espacio ha tenido lugar hoy ante la expectación de expertos y amantes del mundo del vino.

Inversión puntera e innovadora

La nueva bodega, ubicada en el polígono Son Colom de Felanitx, cuenta con un espacio de 7.500 metros cuadrados, 48 tanques con una capacidad de 12.000 litros de vino tinto y un tanque de 20.000 para ensamblaje, así como barricas de roble, mayoritariamente francés.

La vendimia de la finca se realiza a mano y la primera producción de uvas totalmente ecológicas se hizo la pasada vendimia de 2018. La bodega tiene una capacidad para producir 350.000 botellas al año de los vinos. De entre las novedades, cabe destacar la apuesta que se ha hecho por la alta tecnología y la innovación, destacando el puente-grúa monoraíl eléctrico más moderno que se haya podido ver en una bodega, que garantiza un transporte de lo más cuidadoso de las uvas, que se une a la selección a mano de cada uno de sus granos.

Presentación de nuevos vinos

Daniel Morales es el vinatero de Es Fangar y, por ello, el responsable de los vinos más emblemáticos y especiales de la bodega como Twenty Twelve (el más popular de la bodega 'felanitxera'), Sa Fita, Lo Cortinel·lo, Es Fangar Elements y N'Amarat.

La inauguración también sirvió para presentar los nuevos vinos: Sa Sivina, un blanco sobre lías de uva autóctona Giró Ros y Premsal Blanc; y Son P 2017, a base de Callet, Cabernet Sauvignon, Merlot, Manto Negro, un tinto criado en barrica de roble durante 8 meses. Morales realizó una cata de los vinos, presentó cada uno de los espacios en Es Fangar Vins, cuya trayectoria en la firma se remonta al año 2006, después de haber pasado por la bodega Venus La Universal (DO Montsant) y Mas Martinet (DO Priorat). Los primeros vinos que hizo en Es Fangar fueron en 2007 de forma experimental y en 2009 una pequeña tirada para comercializar de forma muy reducida, pero no fue hasta el 2012 que formalmente salieron al mercado.



Apuesta respetuosa por el entorno

Tanto la bodega como la finca ofrecen visitas guiadas y degustaciones de sus productos. La finca cuenta con 1.000 hectáreas (es la segunda más grande de la isla) y en ella se elabora aceite de oliva virgen extra y destaca por sus cultivos de almendro y algarrobo (la última temporada recolectaron 60 toneladas de algarroba). También se dedica a la cría de caballos, y cuenta con un proyecto de protección de flora y fauna.

El propietario de Es Fangar, el empresario alemán Peter Eisenmann, que la adquirió en el año 2000 y para la que ha ideado un proyecto totalmente ecológico del que ha dicho que "que implica a varias generaciones".