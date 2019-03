Una feria para degustar la cerveza artesana de Mallorca

Este fin de semana se celebra la segunda edición de la Fira de la Cervesa Artesanal de Mallorca, una cita que tiene como escenario el Bierkönig Centre, uno de los templos de ocio de la Platja de Palma. El evento contará con la presencia de seis cerveceras mallorquinas: Cas Cerveser, Ralf, Món, Toutatis, Forastera y la propia de Bierkönig.

Francisco Jiménez, gerente del centro, explica que la feria está abierta a quien busca disfrutar de una buena cerveza hecha en Mallorca, "buscamos desestacionalizar la zona y dinamizarla con una actividad pensada para residentes y turistas, a la vez que ofrecemos una plataforma para que los cerveceros de la isla den a conocer sus productos". De hecho, la cerveza de Bierkönig, que está elaborada en Mallorca por la firma alcudienca Beer Lovers, estará disponible durante toda la temporada en el centro de ocio y en todos los establecimientos del grupo Nova Hospitality.



Entrada gratuita y música en vivo

La entrada es gratuita y cada cerveza de 0,3 litros tendrá un precio de 3 euros. Cabe destacar que el evento también contará con actuaciones de música en vivo de los grupos The Red Suns, Old Noise y Six or Nine.

La inauguración será el próximo viernes, de 18 de la tarde. El sábado y el domingo, Bierkönig Centre abrirá las puertas a las 12 del mediodía y permanecerá abierto ininterrumpidamente hasta la madrugada.

El acto de presentación, celebrado ayer, ha estado apadrinado por el Palma Futsal, equipo patrocinado por Bierkönig Mallorca Kraft Beer.



Bierkönig Mallorca Kraft Beer

Presentan una nueva cerveza



Cas Cerveser Pioneros en cerveza artesana mallorquina

Forastera Elaborada en Alaró con mucha variedad Marta Bardal Rivera explica que Forastera elabora 11 cervezas diferentes en Alaró, cuya fábrica se ubicó anteriormente en el Molinar de Palma. En la feria ofrecerán varias de estas birras como la Summer Ale, la

Ralf Cervezas lupuladas y equilibradas Ralf Breede presentará las cervezas que elabora en Maria de la Salut junto a Joan Vanrell. Comandante y Tuareg son las más populares, unas cervezas muy lupuladas (el lúpulo está presente en la fermentación y maceración) gracias a la técnica dry hopped. Mallorca Pale Ale, Sa Roqueta y Another Fucking IPA. Sebastià Morey dará a probar 4 cervesas elaboradas en Puigpunyent Galilea Golden Ale (refrescante y suave), Red Ale (aromática con cuerpo), Satan Klaus (especiada con canela, clavo y nuez moscada) y Sant Antoni i el Dimoni (una black IPA amarga con toques a café). Es la cerveza de la casa. Está elaborada en Mallorca, según explica Francisco Jiménez, con fórmula propia por parte de Beer Lovers. En esta segunda edición de la feria, presentan una nueva cerveza Pils, refrescante y suave., además de la cerveza Alt, más densa y oscura.



Toutatis

La única de estilo belga en Mallorca