La mallorquina Yana Olina incendia las redes tras hablar de David Bustamante

La bailarina mallorquina Yana Olina vuelve a estar en el punto de mira tras unas historias publicadas en su perfil de Instagram. La bailarina que siempre sorprende publicando fabulosas fotografías posando o mostrando su mejor sonrisa, esta vez ha querido hacer una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores.

Lo que no se esperaba para nada, o sí, es que el protagonista de las cuestiones de sus seguidores sea David Bustamante. Muchos han sido los rumores este último año sobre la posible relación o no, sentimental, entre el cantante y la bailarina. Los dos concursaron en el programa de TVE, Bailando con las estrellas, y fue allí donde surgió la chispa del amor entre ambos. El feeling y la complicidad que tenían se reflejaba en la pista de baile cada vez que les tocaba salir a bailar.

La amiga especial del cantante ha preguntado a sus seguidores qué tipo de música les gusta escuchar. El nombre del ex de Paula Echevarría no se ha hecho esperar y sus admiradores, han contestado diciendo que la mejor música es la de David. Ella ha querido recalcar estas sugerencias, y ha confesado: "Así es, lo mejor de lo mejor". Pero no solo eso, ha puesto de fondo la canción Contigo del cántabro. Un mensaje en toda regla hacia él, ya que la canción refleja el amor que sienten dos personas en la lejanía: "Contigo en la distancia amada mía, estoy".

Tras un tiempo en silencio sin saber nada de ellos, Yana ha vuelto a levantar las sospechas de esta relación tan mágica y secreta que lleva con el cantante. Sabemos que Bustamante no es un superman, pero desde luego es todo un experto en marear a los seguidores que tanto les gusta que haya vuelto a encontrar la felicidad. ¿Contestará David Bustamente públicamente a su 'amiga'?

Lo cierto es que si algo tiene claro Yana Olina es que la música que más le gusta es la del cántabro...