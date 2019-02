Diez hornos compiten para conquistar la mejor ensaimada del mundo

Ya hay 10 hornos finalistas dispuestos a conquistar la mejor ensaimada del mundo. Forn Ca'n Benyó de Manacor, Can Rafel de Búger, Can Pons de Es Mercadal, Son Campos de Palma, CA na Juanaineta de Alaró, Ca'n Pau de Llucmajor, Herbera Bakery de Palma, Ca'n Banya de Pollença y Can Segura de Muro competirán el próximo 1 de marzo en las carpas instaladas en el Parc de la Mar con motivo del Dia de les Illes Balears para coronarse como reyes en el III Campeonato Mundial de Ensaimadas organizado por Hijos de Ramón Oliver.

Durante la tarde de ayer se celebró en el Antiguo Parques de Bomberos de Asima la cata de las ensaimadas de los 34 participantes que tuvieron que presentar dos ensaimadas lisas sin azúcar en la cobertura. Pep Magraner fue el coordinador del jurado que estuvo compuesto por Lluís Brunet, Joan Segura y Xisco Moranta, de la Associació de Forners i Pastissers de Balears, además de Andreu Aulet como representante de Hijos de Ramón Oliver.

Los finalistas optan a 1.000 kilos de harina para el ganador, 500 para el segundo clasificado y 250 para el tercer. Al tratarse de una convocatoria internacional, el concurso ha contado con participantes de Mallorca, Menorca, Barcelona y Madrid. La organización quiere hacer una mención especial a la Casa Balear de Mar del Plata de Buenos Aires que ha hecho grandes esfuerzos para presentar su candidatura pero que finalmente se ha quedado a las puertas de la selección.