Rafa Nadal quiere investigar la filtración de su boda

Las declaraciones de Rafa Nadal a Diario de Mallorca tras hacerse público, a través de la revista ¡Hola!, que el próximo otoño contraerá matrimonio con Mery Perelló, todavía colean.

El pasado 30 de enero, el día que la noticia de su futuro enlace dio la vuelta al mundo, declaró contrariado a este diario a la salida de su casa de Porto Cristo: "No voy a contar nada, ya me ha molestado bastante que saliera en prensa. Nunca informo de nada de esto y no voy a hacerlo ahora", manifestó contundente, pero pidiendo comprensión por su postura.

La Vanguardia ha publicado ahora que el campeón de Manacor quiere investigar la filtración de su boda, añadiendo en la noticia que muy poca gente de su entorno sabía sus planes de boda con Mery Perelló para el próximo otoño. El rotativo de Barcelona asegura que la publicación salió a la luz sin su consentimiento y se mostró preocupado por la confidencialidad de su entorno más cercano.

En el mismo sentido ha informado ABC en sus páginas, subrayando que la publicación se hizo sin el consentimiento del 11 veces campeón de Roland Garros y número dos del mundo y que está preocupado por la confidencialidad de su entorno más cercano.

El Mundo fue un poco más allá el pasado fin de semana y manifestó que, después de la filtración ha estrechado aún más su círculo de confianza y trata de conocer quién fue quien le traicionó. El rotativo asegura que Rafa Nadal está reduciendo cada vez más el número de personas a las que cuenta las cosas. Sobre todo porque está labrándose un futuro en el mundo de los negocios y maneja una información sensible que no quiere que acabe en la prensa.

Un dato significativo de cómo se ha cerrado el entorno del tenista tras el anuncio del enlace es que la revista ¡Hola! no publicara absolutamente nada sobre el futuro enlace en su última edición, tras haber dado a conocer la noticia.