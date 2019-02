Entregan más de 266.000 firmas para pedir al Congreso que despenalice la eutanasia

Dos familias han acudido este lunes al Congreso de los Diputados para entregar más de 266.000 firmas, recogidas a través de la plataforma 'Change.org', para pedir que se despenalice la eutanasia y el suicido médico asistido.

"Hemos venido a entregar las firmas pidiendo que de despenalice la eutanasia, pidiendo que el derecho a decidir sobre el final de la propia vida deje de ser un delito. Que las personas podamos decidir cómo queremos morir, y cuando la vida no tenga sentido, tengamos el derecho de irnos de una forma digna", ha dicho Asun Gómez, viuda de Luis de Marcos, responsable del inicio de esta petición en mayo de 2017.

Del mismo modo se han pronunciado los hijos de Maribel, paciente con 75 años que desde hace 12 años padece Alzheimer. "Esta petición va mucho más allá de cualquier cuestión partidista, color político, es una cuestión humana, porque estamos ante una ley que atenta contra la dignidad, la humanidad y la integridad física y mental y, por tanto, contra los derechos humanos", ha dicho Daniel Aser.

Actualmente está en tramitación en la Cámara Baja una ley presentada por el PSOE para despenalizar la eutanasia, si bien tal y como han lamentado las familias, así como el portavoz socialista de Sanidad, Jesús María Fernández, la tienen "bloqueada" el PP y Ciudadanos.

Esta normativa, tal y como han recordado, está en fase de presentación de enmiendas, la cual se está dilatando "sin ningún sentido" por parte de los 'populares' y el partido liderado por Albert Rivera. "La actitud del PP y Ciudadanos es algo absolutamente inhumano que por miedo a perder votos estén entorpeciendo un derecho que debería ser fundamental", ha aseverado Asun Gómez.

En este punto, el diputado del PSOE ha avisado de la necesidad de que Ciudadanos tome una decisión sobre este asunto, recordando que manifestó "estar a favor" cuando se votó, en junio de 2018, la toma en consideración de esta ley en el Congreso de los Diputados. "La está actualmente bloqueando de una manera indirecta", ha enfatizado Fernández.



Ley que "atenta contra los derechos humanos"

Ahora bien, mientras se aprueba o no esta ley, los pacientes, y "la mayoría de españoles", están bajo una ley que, tal y como ha insistido Aser, "atenta de una manera absoluta" contra los derechos humanos. Por ello, ha comentado que su reivindicación es una "cuestión de Estado, una ley de primera necesidad".

"Sólo pedimos a Ciudadanos y PP que no negocien con el dolor, que respeten y no impongan, porque al final es una cuestión de valorar y respetar los derechos fundamentales del ser humano y que cada uno de nosotros seamos libres de poder decidir cómo y cuándo queremos marcharnos", ha argumentado el hijo de Maribel, quien ha recordado que su madre antes de que padecer la enfermedad les pidió que no la dejaran vivir en el estado de salud en el que actualmente se encuentra.

Las familias han contado con el respaldo del doctor Marcos Ariel Hourmann, el primer médico sentenciado en España por aplicar la eutanasia a una paciente terminal de 82 años y autor del libro 'Morir viviendo, vivir muriendo'.

"Cuando uno no sabe quién es su hijo o no puede decir te quiero, el sentido de la vida cambia mucho", ha dicho el doctor, tras comentar que "esto no tiene nada que ver con la política" porque es la vida de cada uno, y "nadie pide morir porque quiere".

Dicho esto, y en relación con el posicionamiento en contra de la Organización Médica Colegial (OMC) sobre la eutanasia, Ariel Hourmann ha recordado que los médicos son seres humanos y tienen creencias de todo tipo, por lo que la posibilidad de no ejercer la eutanasia está dentro de la ley.

"No es una cuestión cooperativa, no es una decisión de todos los médicos de colegios, es una decisión humana, de que el médico tiene que entender que los médicos estamos para ayudar y sino podemos ayudar a vivir porque médicamente es irreversible... ¿por qué no ayudarlos también a vivir?", ha cuestionado el doctor.

Asimismo, la entrega de firmas ha contado también con el respaldo de las asociaciones Derecho a una Muerte Digna (DMD) y Remontando el Vuelo, el filósofo Javier Sádaba, así como el PSOE, BNG, Podemos, Izquierda Unida, Marea, PdCAT, Esquerra Republicana, CUP, PNV, EH Bildu, Compromís y Más Madrid.