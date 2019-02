Pablo Erroz, la transgresión de la 080

Pablo Erroz sigue pisando fuerte y apostando sin miedo para cambiar las reglas de la industria de la moda. Y lo hace con su colección Up to you (Depende de ti), que presentó ayer en la pasarela 080 de Barcelona. Se trata de la línea más grande que ha hecho hasta el momento –que cuenta con un total de 35 looks–. En ella, los tejidos de invierno y verano se mezclan, así como los estampados, las lentejuelas y los colores. En Up to you, todo es posible.

El desfile empezó con tonos discretos y piezas de corte más recto para dar paso, después, al color en su vitalidad más pura y a las prendas oversize y de género diluido. Un traje amarillo brillante de silueta relajada fue, sin duda, el look que dejó impresionados a todos los espectadores.

"Todo el mundo tuvo un flechazo con este dos piezas", dijo Erroz a Diario de Mallorca minutos después del desfile. "No he visto nada, pero estoy muy contento. Cuando todo se calme miraré el desfile con tranquilidad para ver cómo ha salido", relataba el diseñador, que manifestó una sensación de satisfacción. El rojo, el azul y el blanco en piezas deshilachadas que invitaban a bailar fueron los colores con los que se cerró el desfile del mallorquín, que contó con la colaboración de Melles, la marca barcelonesa especializada en lentes, relojes y joyería.

Un casting multirracial se encargó de defender Up to you, una colección impregnada por el ánimo despierto y vivo del verano, las ansias de libertad y de cambiar los cánones establecidos. Prendas atemporales para "una única colección al año". Así trabajará el mallorquín a partir de ahora, su primer paso en la apuesta de una industria más sana y sostenible.

Pablo Erroz sueña y diseña un mundo diferente. Ahora depende de cada uno acompañar al diseñador en este nuevo camino. Él mismo lo dice: "Ahora it's up to you". dsdflñ´´dslfñsalfñ´´lsadñ´´flsafdl