Manacor protege a su vecino más ilustre

El anuncio de la boda de Rafa Nadal y Xisca Perelló no alteró la vida de los vecinos del municipio de Manacor, en Mallorca, donde vive el número dos del tenis mundial. Haciendo gala de la misma discreción que caracteriza a la pareja, ningún manacorí quiso dar información sobre cuándo y dónde tendrá lugar la esperada boda.

"No contaré nada porque respetamos mucho su privacidad, gracias a ello es un vecino más al que poder saludar cuando vemos", explicaba una vendedora.

Lo que no dudaron en asegurar fue que el enlace no se celebrará en Manacor: "Teniendo en cuenta la privacidad que siempre buscan, no creo que se vayan a casar en la parroquia del pueblo", apuntaba una vecina.

Rafa Nadal y Xisca Perelló sellarán su amor después de casi 14 años de relación el próximo otoño en Mallorca tal y como confirmaron a la revista ¡Hola!fuentes cercanas a la familia. Según relata la publicación, se comprometieron el pasado mes de mayo en Roma, donde el tenista le pidió matrimonio a su novia de toda la vida. Xisca (o María o Mery) acompaña a Rafel siempre que puede a los torneos. La competición de la capital italiana se celebró entre el 14 y el 20 de mayo de 2018. Por octava ocasión, el campeonato sonrió al deportista mallorquín, pues se alzó con el triunfo y recuperó el número uno en el ranking mundial.