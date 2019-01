Billie The Vision & The Dancers, del Estrella Damm al Mobofest

Del anuncio de Estrella Damm al Mobofest. Este verano volverá a reinar la mítica canción Summercat. Y es que Billie The Vision & The Dancers volarán directamente de Suecia a Sant Joan para encabezar el cartel del Mobofest, el movimiento musical que el 17 y 18 de agosto volverá a llenar en su tercera edición el Puig de Consolació de buena música y muy buen ambiente.

Así lo han anunciado los organizadores del festival, que a través de las redes sociales han pedido a sus seguidores que por un momento cierren los ojos y se imaginen que ya ha llegado el 17 de agosto. "No es un sábado cualquiera", sentencian. "Imaginad que estáis en el Puig de Consolació. En aquel paraje único y maravilloso, cantáis a todo pulmón Summercat con los Billie The Vision & The Dancers y recordáis las mil y una noches de verano que la habéis cantado", proponen para acto seguido dejar claro que no se trata de un sueño. Este verano se hará realidad porque los creadores de Summercat vendrán directos de Suecia a Sant Joan. Estarán en el Mobofest 2019.

Y precisamente el movimiento musical Mobofest da el salto internacional en su tercera edición. Se trata de un festival que nació en 2017 con la filosofía de dar una oportunidad a músicos emergentes de las islas y que ahora llega a su tercera cita de lo más consolidado. Ya el año pasado incorporó a los catalanes El Petit de Cal Eril en su programación. Este verano, el cabeza de cartel será la banda que puso música al primer Mediterráneamente de Estrella Damm.

"Billie The Vision & The Dancers es una banda que encaja muy bien con la filosofía del Mobofest. Nos hacía especial ilusión que vinieran porque Summercat es una canción icónica del verano mediterráneo. Tenemos un presupuesto modesto pero lo hemos logrado y ellos están muy contentos de encabezar el cartel del Mobofest 2019", desgranan desde el movimiento musical que el año pasado congregó a 4.000 almas en Consolació.

Además de la banda sueca, Joan Miquel Oliver será otro de los artistas que subirá al escenario del Mobofest el próximo 17 de agosto. Uno de los mejores artistas menorquines de la actualidad, Leonmanso, reinará en el escenario acústico. Y así como vaya avanzando la noche, los ritmos, las flautas y las voces de lo más sensuales de Jansky harán que los festivaleros bailen sin parar.

La organización del festival ha prometido que habrá muchas más sorpresas y próximamente anunciarán nuevas confirmaciones. Otra de las novedades de esta tercera edición será que el certamen pasará a tener un formato de dos días. Así, la música tomará el 17 y 18 de agosto el Puig de Consolació de Sant Joan.

El movimiento musical Mobofest es un festival de música independiente que nació en 2017 con el objetivo de dar cabida a artistas baleares y emergentes. El certamen siempre intenta combinar la calidad y la juventud de sus participantes con artistas de prestigio que aportan un punto de calidad al festival. Sus organizadores recuerdan que hace tres años se dieron cuenta de que en la isla faltaba un festival de música donde sus protagonistas no fueran grandes artistas de prestigio nacional o internacional, si no que fueran los propios artistas isleños.

Su primera edición fue un éxito pero 2018 fue el año de su consolidación. "Nuestro objetivo es ir creciendo poco a poco", reconocen. El Mobofest 2018 contó con El Petit de Cal Eril como cabeza de cartel, además de Miquel Serra, Donallop, Saxophobia Funk Project, Da Souza, Vaquer, Xanguito, Dr. Magneto, Bilo y Black Cigarette.