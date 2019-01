080: Estela mallorquina en la pasarela barcelonesa

La 080 de Barcelona calienta motores y cuenta, este año, con dos marcas relacionadas con Mallorca. Por una parte, el diseñador de Palma Pablo Erroz volverá a estar presente en la nueva edición de la pasarela. Igual que Aubergin, la marca de Anna Uimonen y Nevean Holmes creada en la isla en 2015. Ninguna de las dos se estrena en este encuentro de creadores y diseñadores de moda, pero para ambas firmas sigue siendo un privilegio poder presentar sus colecciones en el marco de la 080.

Esta será la octava vez que Pablo Erroz participa en el encuentro con su marca, que lleva su mismo nombre. Y es algo que celebra: "El número ocho es mi favorito. Este año saldrá bien", comenta el diseñador, que apunta que esta cifra demuestra "la sólida y comprometida relación que hay entre la marca y la 080. Es muy motivador que confíen en mí año tras año".

Pero esta vez será diferente. El diseñador tiene claro que las reglas están para romperlas, y las primeras que quiere cambiar son las de la industria de la moda. Así, su propuesta pasa por presentar una única colección al año. Es por eso que el mallorquín presentará 35 looks en los que hay prendas atemporales, siempre sabiendo que "las prendas de manga corta son para el verano y los forros para el invierno". El creador defiende este nuevo camino de la marca porque "llevamos tiempo diciendo que estamos en contra del ritmo frenético que impone la moda y este es un paso hacia el cambio. Presentar una única colección al año te permite controlar mejor que los espacios de producción sean sostenibles y éticos. Además, te permite servir durante todo el año a países tan opuestos como los nórdicos o los de América del Sur, donde empezamos a vender, así podemos servir a ambos mercados", dice.

Las características de la colección que presentará el próximo 6 de febrero coinciden con las que suelen identificarse con su marca. Up to you es el título que recoge estos 35 nuevos looks. Siluetas relajadas, de género diluido, oversizes y con detalles característicos del armario masculino tradicional dan forma a la parte más sutil de la colección, en combinación a una explosión de color que se deja ver en las mezclas de prints, con guiños a un eterno verano y a un estilo de vida libre. Deshilachados, estampados sobre lentejuelas, napas, algodones y viscosas son los principales tejidos que han utilizado.

En cuanto a la paleta elegida para marcar esta Up to you, los tonos predominantes son el amarillo, los marrones, negros, blancos y algunas pinceladas de verdes agua, dando vida a prendas de alto invierno, así como a aquellas prendas soñadas en las vacaciones estivales. Con esta colección, Pablo Erroz pretende animar a todas las personas a soñar el mundo que quieran.



'Visual Optimism', de Aubergin

Aubergin es la otra marca isleña que estará en el desfile más reconocido de Barcelona, el jueves 7 de febrero. La firma presentará su colección de otoño e invierno 2020 Visual Optimism, que cuenta con 21 looks. Según las dos diseñadoras que se esconden tras el nombre de la marca, esta línea refuerza la idea y el carácter de la mujer Aubergin "cada vez más madura y más versátil, con mucha personalidad y atrevida, que no tiene miedo a ser ella misma".

Visual Optimism se inspira en las creaciones de dos figuras muy concretas y de su visión de la belleza femenina. Una de estas referencias es la fotografía de Antonio López, ilustrador y fotógrafo de los años 60 y 70, íntimamente relacionado con la moda. Por otra parte, la figura de la mujer en las obras de Gustav Klimt.

Así, en la colección que proponen las diseñadoras de Aubergin podrían diferenciarse dos estilos diferentes: uno más "refinado y femenino", con prendas hechas de tejidos vaporosos y con predominantes estampados en colores típicos de la marca, como mostazas y cobres; y, por otra parte, se distingue un estilo con volúmenes más típicos de la sastrería masculina, más relajada y oversize. La paleta de colores de Visual Optimism la protagonizan los colores cálidos y vivos, combinados con otros colores más neutros, cuentan las diseñadoras. Viscosa, vaquero, lana, algodón y algo de terciopelo son los tejidos utilizados.

Uno de los puntos de la colección que destacan las de Aubergin es que para esta pasarela cuentan con la colaboración del zapatero Tony Mora, de Alaró; una marca de botas con más de 100 años de historia y con experiencia en pasarelas.

Para las fundadoras de Aubergin es "un honor" haber pasado una vez más el proceso de selección de la 080 dada la cantidad de marcas que se presentan. "Consideramos que es un espacio muy interesante para nuevos y jóvenes diseñadores". Además, destacan la profesionalidad de la organización del evento y la variedad y calidad del casting que ofrece esta pasarela.