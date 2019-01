Mar Agüera: Imágenes que hablan

Mar Agüera (Inca, 1978) es licenciada en Bellas Artes. Fue en el tercer curso de la carrera cuando descubrió lo que realmente le apasionaba y decidió focalizarse en ese ámbito: la fotografía. "Aunque antes de la carrera ya había hecho un módulo de Imagen y Diseño en lo que ahora es la Escola d'Art i Superior de Disseny de les Balears", apunta ella. Ya se intuía, por aquel entonces, el camino que elegiría. Combina su parte más artística con su faceta de docente, aunque prefiere dedicarse únicamente a sus proyectos más personales.

Dice que es trasnochadora. "Las ideas me vienen por la noche y en lugar de dormir me levanto de la cama y voy al estudio. En muchas de mis fotos aparecen mujeres, así que no siempre puedo realizar lo que se me ha ocurrido. Aunque a veces me hago autorretratos". A Mar, cuando tiene una idea, le surge una necesidad imperiosa de llevarla a cabo en ese instante. "Las ideas me queman", dice. No sabe cómo definir su estilo, porque va un poco "por rachas" o por "proyectos". Sin embargo, cree que, con los años, ha conseguido que la gente reconozca sus imágenes sin necesidad de ver su firma. "Esto es algo que me enorgullece y me hace muy feliz. Que alguien te diga que ha visto una fotografía y que ha sabido que era tuya sin tener que comprobar la autoría, es magnífico", apunta. Uno de los elementos más comunes de sus fotografías es el cuerpo de la mujer: "La figura del cuerpo de la mujer es algo que me fascina. He intentado hacer fotos con hombres, pero no me gusta tanto".

Para Mar, la fotografía es su medio de expresión, una manera de canalizar lo que le inquieta, le preocupa o le molesta; y también sus quimeras. "El animalismo y el feminismo son mis dos grandes temas. Me gusta, sobre todo, hablar de los silencios, de los tabúes". Sin embargo, no le molesta que el espectador de sus fotografías no entienda o lea el mensaje que ella ha querido expresar. "Me parece enriquecedor que cada uno haga su lectura de la imagen. Cada uno tiene su equipaje y sus historias". Una de sus series es Moixes, en la humaniza a los gatos callejeros a partir de mujeres para que la gente vea las diferentes situaciones en la que encuentran estos animales; en una de ellas se puede ver a una mujer durmiendo bajo a un coche un día de lluvia, por ejemplo.

Trabaja con una cámara digital y, según lo que necesite el proyecto, utiliza programas de edición para dar el aire que necesitan las imágenes. "He aprendido a utilizar los programas a base de tutoriales y de practicar mucho", comenta.

Su idea del arte es contundente. Considera que no todo el mundo lo valora como debería. "A los artistas nos cuesta mucho vivir de nuestras creaciones porque el arte no se considera útil, no se valora la exclusividad y hay poco interés. También puede ser que la gente no tenga pasta", comenta. Pero Mar no abandona, porque desde que la poseyó esta vocación, nada puede remediarlo.