Fallece el expresidente de Asturias Vicente Álvarez Areces a los 75 años

El expresidente del Principado de Asturias Vicente Álvarez Areces (Gijon, 1943) ha fallecido esta madrugada a los 75 años de edad. El líder socialista, que fue alcalde de Gijón durante doce años, se encontraba actualmente como senador por el PSOE. El fallecimiento pudo deberse a un derrame cerebral.

"Era un guerrero y así se nos ha ido, en el campo de batalla, con las botas puestas", acertó a decir entre lágrimas la esposa del senador, Soledad Saavedra.

Areces comenzó a sentirse mal durante la noche, en torno a las dos de la madrugada, sin haber mostrado ninguna dolencia durante el día. Por ello fueron requeridos los servicios sanitarios de emergencias que, no obstante, nada pudieron hacer por su vida pese a llevar a cabo varias reanimaciones.

Vicente Álvarez Areces, conocido como Tini, estaba casado y con dos hijos, nació en Gijón el 4 de agosto de 1943. Fue un político infatigable, activo de manera permanente. En las elecciones municipales de 1987 lideró la candidatura socialista al Ayuntamiento de Gijón, donde logró la alcaldía. Un éxito electoral que repitió en su ciudad natal en los comicios locales de 1991 y 1995. Fue entonces cuando dio el salto a la política regional, como candidato a presidir el Principado de Asturias. Álvarez Areces logró el apoyo de los asturianos durante más de una década, entre 1999 y 2011.

Esta semana fue visto en varios actos públicos, como la conferencia que ofreció Javier Fernández el pasado lunes; compareció el martes en la comisión de investigación de la Junta del Principado sobre los fondos de formación subvencionados por el Principado y fue visto en la despedida a Juan Cueto.

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, muy afectado por la noticia, ha asegurado: "Aún me cuesta creerlo". "Cuando me avisaron, pasadas las 7 de la mañana, tengo que reconocer que me quedé bloqueado. Me cuesta creerlo y así estamos los y las socialistas de Asturias", ha asegurado. "Sentimos dolor, sincero dolor, por la muerte de quien fuera nuestro Presidente y quien, por encima de todo, era nuestro compañero", ha dicho el líder de los socialistas asturianos, quien ha suspendido el acto político previsto para esta mañana en la sede del partido. "Como muestra de respeto y cariño hacia Tini y su familia suspendemos todas las actividades previstas para los próximos días".

Precisamente hoy Areces tenía previsto participar en una rueda de prensa en la Federación Socialista Asturiana sobre Presupuestos que ha quedado suspendida y en la que iba a estar presente la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra. "Paz para Tini", ha concluido Barbón.

Vicente Álvarez Areces fue quien más tiempo ocupó la presidencia del Principado durante el periodo democrático, cargo que desempeñó durante doce años. Político infatigable y muy activo, fue alcalde de Gijón también durante doce años y en la actualidad ejercía como senador electo.

Areces nació en Gijón en 1943. Tras formarse como perito industrial y ejerciendo como profesor en la Escuela de Gijón, inició en Oviedo los estudios de Matemáticas, que continuó en Santiago de Compostela. Compaginó las clases como alumno en la Facultad con la docencia en el colegio "Luis Vives" de Pontedeume (A Coruña). En su etapa universitaria ya mostró un activismo político, como sindicalista estudiantil, que le costó varias sanciones. Desde el año 1962 militó en el Partido Comunista de España y entre 1970 y 1978 fue miembro del Comité Central del partido. Fue el encargado de organizar la primera conferencia regional del PCE.

Areces abandonó el partido comunista en la III Conferencia Regional, celebrada en Perlora, en 1978, junto a más de un centenar de delegados. Tras un periodo de docencia como profesor de matemáticas en el Instituto Doña Jimena de Gijón y en la Escuela Universitaria de Empresariales, fue designado director provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en Asturias en el año 1983, bajo el gobierno de Felipe González. En 1985 pasa al equipo del ministro de Educación José María Maravall como jefe del servicio de inspección técnica de Educación.

En 1987 comienza una imparable carrera política en el Principado al presentarse encabezando la candidatura del PSOE a las elecciones municipales, en las que resultó ganador. Fue investido alcalde, sustituyendo a José Manuel Palacio, cargo en el que se mantuvo hasta el año 1999.

Fue designado candidato al Principado por el PSOE tras unas primarias y obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 1999; revalidó como presidente autonómico durante tres legislaturas; doce años en los que el Principado recibió el traspaso de numerosas competencias, como Educación, Sanidad y Justicia.

En el año 2010 anunció que no se presentaría a la reelección en las elecciones autonómicas de 2011. Fue cabeza de lista para el Senado por Asturias en las elecciones generales de noviembre de ese mismo año. Volvió a ser senador electo por el PSOE en las elecciones de diciembre de 2015 y julio de 2016, llegando a ocupar la portavocía del grupo parlamentario socialista en la Cámara Alta desde octubre de 2016 a junio del año siguiente.