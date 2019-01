Valtònyc: "Al Soro tendrían que cortarle las orejas y el rabo"

El torero valenciano Vicente Ruiz, popularmente conocido como el Soro, está pasando por uno de sus peores momentos: una infección crónica que padece desde hace cinco meses en la prótesis que lleva en su rodilla izquierda desde el año 2013 podría obligar a los médicos a amputar la pierna del matador de toros. Fuentes médicas aseguran, de hecho, que "sería un milagro que la capa bacteriana desapareciera de su pierna a pesar de los antibióticos".

El mundo del toro ha arropado al diestro desde que se supiera de sus problemas y su riesgo a perder la pierna. "Estoy muy agradecido, el móvil no para de sonar y esos gestos me llenan de fuerza", manifiesta el torero, que asegura que el antibiótico que tiene que tomar es "una auténtica bomba que me deja sin fuerzas".

Sin embargo, no todos los mensajes han sido de apoyo. El rapero Valtònyc, que se fue a vivir a Bélgica para evitar entrar a prisión, que tuiteó lo siguiente al conocer la situación del torero: "¿Solo la pierna? Habría que amputarle las orejas y el rabo también". Ante este tuit, la Fundación del Toro de Lidia (FTL) está valorando emprender medidas legales contra el mallorquín. La comisión jurídica de la FTL está dirigida por el abogado Fernando Bautista, que afirma que les parece "una falta de sensibilidad y humanidad" el comentario del rapero cuando el torero solo está luchando por salvar su pierna. "Valtònyc da la medida de lo que es como persona en ese tuit". Por su parte, el Soro asegura que "no voy a entrar en el trapo" y que quiere que sea la justicia quien actúe. El presidente de la FTL explicó a Levante-EMV que habló con el torero y que le dijo que "no le afectaba pero que había que estudiar el caso". Así, tanto la FTL como el torero estudian tomar medidas legales contra el rapero.

La prótesis del diestro empezó a dar problemas el pasado mes de septiembre, cuando pasó 22 días ingresado en el Hospital Clínico. Los médicos expresan que le dieron el alta porque "mejoró su inmunidad pero la infección seguía latente y cuando tiene una bajada de defensas, como leha pasado ahora le ha pasado, vuelve el problema". En abril también estuvo ingresado en el mismo centro hospitalario tras sufrir dos infartos y una angina de pecho.