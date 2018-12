Tocan 800.000 euros en dos décimos del Gordo de Cala Rajada

El pueblo de Cala Rajada se despertó, ayer, sin saber que entre sus ciudadanos había dos que estaban premiados con 400.000 euros. No solo hubo un décimo premiado con el Gordo, si no que fueron dos. El establecimiento que vendió los billetes fue el de Pedro Domingo, conocido en la zona. Domingo explicó que "los números los sacamos a máquina y si vemos que a los clientes les gustan los sacamos más a menudo". Por esta razón no se pudo conocer al afortunado hasta que se acercó al local a contrastar las cifras de su boleto.

El primero de los premiados, aseguró el dependiente, "es un cliente habitual que trabaja en una hamburguesería de Cala Rajada" que al enterarse de que era uno de los afortunados se sintió "muy emocionado y contento". En un primer momento el propietario no se creyó que le pudiera haber tocado y para ello fue a comprobar que las cifras que tenía su boleto eran las mismas porque "no se lo creía". En el momento en que observó que había sido premiado estalló "de alegría".

Según afirmó Domingo parece "ser que este número se ha repetido". Además el mismo establecimiento vendió unos décimos con las cifras anteriores al Gordo, con el que se cobrarán dos mil euros por décimo. La dificultad de descubrir a los premiados radicaba en que los números habían sido comprados en máquinas, que eligen la cifra aleatoriamente, por lo que no se conocían hasta que los propietarios de los boletos pasaban a mirar si sus números coincidían con los agraciados. La alegría la localidad del municipio de Capdepera al conocerse tanto el primer y el segundo premiado y por ello, los vecinos se acercaron a lo largo del día para conocer si también les había tocado algo a ellos.

Los boletos con el número con el número 03.347 premiado con el Gordo se repartió a lo largo de 46 provincias españolas con 680 millones de euros a repartir con este premio principal. El premio especial ha tenido en vilo a la mayoría de vecinos de Cala Rajada que no se esperaban recibir tanta suerte en un mismo día por partida doble.