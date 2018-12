Catalina Vallespir vuelve a repartir suerte con un primer premio en Inca

Catalina Vallespir se convirtió ayer en la estrella. Los vecinos se acercaban al ver la presencia de las cámaras de televisión de IB3 con la misma pregunta: "¿Ha tocado aquí". Y sí. La administración de lotería de la calle Francesc de Borja Moll de Inca, a escasos metros de la estación, vendió uno de los décimos del 03.347 premiado con los 400.000 euros del Gordo.

La responsable de la administración Catalina Vallespir preparó ayer dos botellas de champán nada más conocer que desde el terminal de su establecimiento había vendido el décimo ganador. El ganador no llegó a aparecer ayer en el establecimiento, pero la dueña de la administración ya avisó que si no venían lo acabaría celebrando de todos modos.

Si bien nunca había vendido un primer premio, Catalina Vallespir ya tiene experiencia en eso de repartir suerte y se le da bien. Hace apenas cuatro meses, en agosto ya entregó 30.000 euros de un premio de la lotería nacional a un vecino de Inca, hace dos años también cayó uno de los quintos del Gordo en su administración. Con el premio de ayer, no cabía en sí de alegría. Y mientras no paraba de recibir llamadas, de atender a medios de comunicación y de recibir la visita de vecinos curiosos, continuo detrás del mostrador para seguir vendiendo lotería.



Vendió un quinto hace dos años

"Me he quedado en shock cuando me han llamado para decirme que había dado un primer premio", relataba ayer Catalina Vallespir. "De la lotería de Navidad es la primera vez que damos el Gordo, habíamos dado hace dos años un quinto y de la lotería de los jueves sí que hemos dado un primer premio en otra ocasión, pero 400.000 es la primera vez", relató Catalina Vallespir, que hizo un llamamiento para conocer al agraciado. "Sé que hay a quien le gusta más y quien le gusta menos decirlo, pero a mí me gustaría poner cara y ojos a la persona a quien hemos hecho contenta. Para nosotros es nuestra mayor alegría, porque es nuestra misión. Es nuestra recompensa", manifestó, recordando que sus clientes son básicamente gente trabajadora.