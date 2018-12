El bar Barrilito se estrena con un décimo del Gordo en Can Picafort

El eslogan dice que lo importante es compartirlo, pero el bar Barrilito dejó claro ayer que lo importante es celebrarlo. Celebrar que algún cliente o algún vecino empezará el año con la alegría de disponer de 400.000 euros. Para pagar la hipoteca, para tapar agujeros o para darse ese capricho que nunca había podido darse. Y es que entre la clientela del establecimiento ubicado en Can Picafort impera la gente trabajadora, humilde, trabajadores de hostelería, que se pasan cada mañana a tomar el café antes de su jornada.

Ese es el perfil que describe la propietaria del local ubicado en la carretera del núcleo costero de Artà y también periodista de Canal 4 Ràdio, Yolanda Hernández. En el bar aún desconocen quién es el propietario del décimo de terminal con el número 03.347 agraciado que se ha llevada 400.000 euros del Gordo de Navidad en Can Picafort, pero eso no impidió celebrarlo ayer por todo lo alto.



Clientela humilde y trabajadora

La responsable del establecimiento estaba siguiendo el sorteo desde su casa cuando las empleadas del bar la llamaron para decirle que habían vendido uno de los décimos del Gordo, de terminal. A partir de ahí se montó la fiesta. Sin tener aún el cartel del primer premio para colgar en el bar, Yolanda Hernández y sus empleadas improvisaron un cartel sobre un folio y escrito a mano. Empleados del bar y clientes brindaron juntos por haber repartido el primer premio en Can Picafort.

Es la primera vez que esta administración de lotería de Can Picafort da uno de los principales premios de la lotería de Navidad, según explicó Yolanda Hernández, que no obstante señaló que sí habían dado premios menores. "Es la primera vez que vendemos aquí el Gordo, aún no sabemos quién es el ganador pero estamos contentísimos porque aquí siempre viene la misma clientela, gente del barrio, gente trabajadora, y estamos contentísimos, tanto como si nos hubiera tocado a nosotros", relató Hernández, que insistió en que "es la primera vez que hemos dado un premio del Gordo, más allá de premios menores", apuntó.



Primer Gordo en la comarca

"Cuando me han llamado y me lo han dicho no me lo esperaba. No sabemos si sabremos a quién le ha tocado pero seguro que le vendrá bien", opinó, manifestando su sospecha que incluso podría ser alguno de los vecinos que pasa las fiestas con su familia en la península el misterioso ganador del Gordo de Can Picafort.

De hecho, el Gordo no sólo estrenó al Barrilito como administración en eso de dar un buen premio, sino que también es la primera vez que el primer premio de la lotería de Navidad bendice Can Picafort. De hecho, hasta ayer, en la Part Forana sólo Santa Maria y Capdepera presumían de haber recibido este premio. Ahora Can Picafort figurará en este club.