Regalos para el amigo invisible con sello mallorquín

El 'amigo invisible' es el invitado estrella de la época navideña. Este juego puede desarrollarse entre los miembros de una familia, amistades o colegas del trabajo. Aunque para muchos sea divertido, siempre hay alguien a quien le supone un dolor de cabeza. Por eso, Diario de Mallorca propone algunas ideas de regalos de proximidad y con sello mallorquín.



Detalles de madera

La madera es un material clásico y tradicional. Y es lo que utilizan artesanos y diseñadores como Tata Beltran y Pep Toni Bassa de Corb Marí, y Melchor Lázaro y Marcos Homas de Laletrería.es.

Un regalo con la firma de Corb Marí es una sorpresa agradable asegurada. Pajaritas y turbantes con un lazo de madera son sus productos estrella: divertidos, frescos e innovadores, además de perdurables en el tiempo si se cuidan como es debido. Un regalo para aquellas amistades más atrevidas y que no tienen miedo a lo distinto.

Por su parte, los de Laletrería.es proponen detalles algo más sentimentales. 'Díselo en madera' es uno de sus lemas. Diseñan mensajes positivos y amables enfocados a la decoración, siempre con la madera como material primordial. Incluso se pueden personalizar los mensajes. Y si el amigo invisible es alguien con quien no hay mucha confianza, en esta empresa tienen un amplio catálogo de detalles, como llaveros u objetos de decoración, listos para empaquetar.



Calzado



Las porqueres son -¿eran?- los zapatos por excelencia de los isleños. Se dice que los clásicos no pasan de moda, pero tampoco pasa nada si se actualizan o se modernizan. Así se le ocurrió a Antònia Marquès, diseñadora de vestuario y figurinista de formación, de Alcúdia. Trabaja en la modernización de este calzado a partir de la combinación de materiales y estampados, con un resultado final que podría definirse como divertido, osado y desenfadado. Son los zapatos perfectos para aquellos amigos invisibles a quien les gusta llamar la atención y sentirse especiales.

Camisetas con firma



La moda es un medio de expresión libre como cualquier otro. Y también un soporte artístico. Es por eso que hay firmas que intentan estampar, con frases o con ilustraciones, su filosofía, su lifestyle en prendas de ropa, como camisetas o sudaderas.

Es el caso de Syderal, una marca que quiere ir mucho más allá de la estampación en camisetas pero que ha decidido empezar por aquí. Sus fundadores, Miki Seguí y Pere Plomer, explican que se inspiran en el mundo del surf y del skate para realizar sus dibujos, que definen como "algo punkies y con un toque minimalista". Este es el regalo que más molará al amigo invisible más playero, fresco y deportista.

Otra propuesta serían las camisetas protagonizadas por la poesía visual de Leticia García [Leti Gar], licenciada en Filología Hispánica, ex profesora asociada de la UIB y graduada en Arte Dramático por la ESADIB; una "enamorada" de la poesía y la etimología, que baja la firma Bonobo estampa camisetas con juegos de palabras con más de dos significados. Sin duda, una camiseta para los amantes de la poesía y de las letras.

Joyas



Desde las más sencillas, a las más transgresoras. Del mundo de las joyas, hay propuestas para todos los gustos. La marca Mamalula, de las hermanas María y Mercedes Saura, ofrece diseños discretos y ligeros, pero elegantes.

La joyería de Aïda Rull, por su parte, apuesta por complementos un punto más gruesos y con algunas notas de color.

Cristina Escudero, con su firma Now or Never, es la más colorida, atrevida y rompedora. Sus pendientes, collares y anillos se caracterizan por sus formas llamativas y colores chillones. Desde helados a estrellas de purpurina, pasando por nubes y arcoíris. No es un regalo para personas discretas.

Bolsos

Los bolsos son aquellos complementos que puede cambiar, completar y acabar de definir un look. Para aquellas personas a las que les guste la tradición con aires contemporáneos, hay una firma que les encaja perfectamente: Antic Mallorca. Una marca que creó la madrileña Araceli Iranzo, afincada en la isla, dedicada a la confección de bolsos de palmito con la sabiduría artesana de ses madones de sa llata de Capdepera. Según la fundadora, estos bolsos son una reivindicación de la belleza sencilla.

Para aquellas más atrevidas, o las personas más fanáticas de la música, están los "bolsos que dan la nota", de Margarita Riutort, que utiliza vinilos para crear diferentes modelos de bolsos, siempre muy llamativos.

Y, si la intención es regalar algo más casual, Intriga Bolsos, la marca de la pollencina Marina Riusech, que creó después de un viaje a Cuba, donde aprendió a hacer bolsos con tela de saco. Ahora utiliza otros materiales y tipos de telas. Sus colecciones son limitadas: solo hay 19 piezas. Así que un modelo de Intriga Bolsos es la solución perfecta para quien quiera hacer un regalo único.

Complementos



Además de bolsos, hay otro tipo de complementos: shopping bags, estuches, neceseres, bolsas, pareos€ Una de las opciones son las creaciones de Zurditta Design, el alter ego de Candela Nieto. Estampa todo tipo de bolsas, y de todos los tamaños, siempre con dibujos inspirados en el mar y la naturaleza. También se trata de una firma que apuesta por los diseños únicos.

Por otra parte están las propuestas de Morucha Cucamona, la marca de Isa Docavo, una ingeniera industrial que se enamoró de la costura después de tener a su segunda hija. Desde entonces no hace más que aumentar su catálogo de productos, desde mochilas a sombreros, pasando por pareos. Siempre confeccionados con tela de llengües.