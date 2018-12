Dani Caverzaschi: "Me gustaría que se vieran más personas con discapacidad triunfando"

Dani Caverzaschi nació con una malformación en las piernas pero desde pequeño empezó a practicar distintos deportes. Un día vio jugar a Rafa Nadal y decidió que el tenis era su deporte. Empezó con el tenis en silla de ruedas. En 2016 representó a España en los Juegos Olímpicos llegando a ser número 1 nacional. Ahora es el 14 a nivel mundial. Esta joven promesa del deporte paralímpico es uno de los ponentes del congreso Lo que de verdad importa, que se celebra mañana en el Trui Teatre.

- ¿Qué mensaje lanzará a los 1.300 jóvenes?

- Mi gran objetivo es eliminar el estereotipo de la discapacidad. Voy a contar varias anécdotas utilizando un toque de humor porque el humor es necesario para lanzar mensajes importantes. El primer mensaje que quiero lanzar es que estoy hasta las narices del estereotipo que existe sobre la discapacidad. Realmente afecta a mucha gente, gente que no ha tenido la suerte de tener unos padres como los míos que siempre han normalizado el tema de la discapacidad o gente que no ha podido ver todas las cosas que se pueden hacer porque con una discapacidad se te cierran unas puertas pero se abren otras. Muchos se acaban creyendo este estereotipo y es un problema. Eliminar este estigma es un de mis mensajes pero también dejaré claro que una discapacidad es un problema como cualquier otro. Cada uno tiene el suyo. Uno es tímido, otro es inseguro, otro está en paro... Debemos aceptarnos con nuestras diferencias y luchar.

- Precisamente #valelapierna es su hastag para acabar con estos prejuicios...

- Vale la pierna es algo que decía con mis amigos de broma y se me ocurrió hacer un hastag. Me gusta mucho porque tiene mucho trasfondo.

- Ha demostrado que una malformación no es una barrera para alcanzar su sueño. ¿Cómo se superan los obstáculos que pone la vida?

- Primero hay que darse cuenta de que la vida es dura, no es un camino de rosas. No hay que hacer prejuicios, hay que aceptar los problemas y hacer todo lo que esté en nuestras manos para corregirlos. Con orgullo y con amor propio, se debe luchar por lo que uno quiere. Al final todo es relativo y cada uno puede encaminar su destino como quiere.

- ¿Qué supone Rafa Nadal para Dani Caverzaschi?

- Es una insparación para cualquier tenista, para cualquier deportista. Sin duda es un referente e intento copiarle en las cosas que puedo aprender de él. Muchas veces me dicen que soy un ejemplo de superación pero el que realmente es un ejemplo de superación es Rafa. Cómo ha combatido con sus lesiones, sus miedos y cómo en un mismo partido ha sido capaz de estar jugando mal y acabar ganando el partido, el torneo. Eso es superación y Rafa Nadal lo transmite en su día a día.

- Técnica y físico son claves pero qué peso tiene en su entreno diario el trabajo mental?

- Mucho. La mente es como un músculo. Hay que entrenarla igual que un bíceps y el tenis es uno de los deportes más psicológicos que hay. Hay que entrenar la mente día a día.

- ¿Nacer con una malformación hace que uno valore lo que de verdad importa en la vida?

- En mi caso, sí. Tengo amigos que han sufrido accidentes y de repente se han encontrado que su vida ha cambiado. Muchos me han dicho que son más felices ahora porque la discapacidad les ha abierto la mente y les ha hecho darse cuenta de las cosas maravillosas de la vida y son gente con discapacidades más severas que la mía. Un problema, depende de cómo lo gestiones, te puede hacer más pequeño o te puede hacer crecer. Conozco a muchos que la discapacidad les ha hecho ver la vida de otra manera y desarrollar valores que otras personas no tienen en cuenta. Por ejemplo, como todo te cuesta un poco más, luego aplicas este valor del esfuerzo a otras partes de tu vida para ser mejor que los demás.

- ¿Qué nuevos retos se plantea para 2019?

- Meterme entre los diez mejores del mundo y empezar a competir en los grand slam.

- ¿Un deseo para Navidad?

- Me gustaría que la gente eliminara los prejuicios y que se vean más personas con discapacidad triunfando en la sociedad . Así la gente con discapacidad tendría más espejos dónde mirarse.