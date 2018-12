Los patinetes eléctricos, el regalo estrella de las navidades

Los patinetes eléctricos están en boca de todos. Para bien y para mal. El debate está servido pero pese a la alarma social generada con su aparición y a la espera de una "regulación mínima" anunciada por la DGT, la realidad es que son muchos los ciudadanos que han visto en el patinete una solución de transporte que hasta ahora no tenía. Y evidentemente esta gran utilidad se verá reflejada en la lista de deseos de esta Navidad. Todo apunta a que los patinetes eléctricos se coronarán como el regalo estrella entre los adultos.

El director de Carrefour, Francisco García, corrobora la intuición y de momento asegura que las avalancha de noticias negativas sobre los patinetes no afectará a las ventas. "Desde hace unos meses los patinetes eléctricos se han ido imponiendo en las ciudades", sentencia. Y con la filosofía de "lo que veo, me lo quedo", esta campaña navideña tendrá a estos vehículos como protagonistas. De todas formas, García intuye que, a la larga, el hecho de que aparezcan tantas noticias negativas puede terminar afectando. Pero como de momento no es así, los establecimientos tienen stock suficiente. No habrá ventas históricas, opina, aunque sí puede que se agoten modelos o los colores más demandados, que son los oscuros.

Germán Reusmann, vendedor de El Corte Inglés, asegura que los patinetes eléctricos ya "salieron con mucha fuerza las pasadas navidades" y no hay duda de que en esta campaña serán de los regalos más solicitados. "Su venta ha sido muy progresiva durante todo el año y será un buen regalo para Navidad y Reyes", sentencia. Y si uno pregunta los motivos por esta gran demanda, Reusmann asegura que "se vende como medio de transporte por la facilidad que tiene su uso. Es práctico, cómodo y ecológico. Normalmente, lo utilizan los trabajadores que han encontrado en estos patinetes una manera de ahorrar tiempo a la hora de ir al trabajo. Además como son plegables, son fáciles de guardar. Los puedes dejar debajo de la mesa en la oficina, por ejemplo". Otro factor positivo, argumenta es que uno puede estar una semana sin cargar la batería.

Su precio ronda entre 130 y 600 euros. Es verdad que los más económicos suelen estar pensados para niños. Germán Reusmann especifica que los adultos suelen gastarse entre 400 y 600 euros. De momento, el más vendido es el Xiaomi que cuesta 399,99 euros. "Es el más vendido porque no da problemas, tiene mucha autonomía y una buena velocidad. Calidad-precio es el mejor", apuntan desde El Corte Inglés. Algunos ya llevan incorporado timbre y luz pero García recuerda que los modelos se pueden complementar con los accesorios que hay disponibles. Y es que señala García que se tendrá que establecer algún tipo de regulación. "Se tendrá que hacer algo", deja claro.

De momento, los expertos piden unos conocimientos mínimos de movilidad para circular en patinete eléctrico y que se prohíba su uso en las aceras para evitar que coincidan con los peatones. La regulación en la que está trabajando Tráfico contempla que circulen como una bicicleta y que vayan por la calzada, la prohibición del uso de auriculares y limitar su velocidad a 25 kilómetros por hora. Además, los conductores podrán ser sometidos a test de alcoholemia y drogas.