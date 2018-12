Go Digital: las claves sobre la transformación digital en el Club Diario de Mallorca

Bajo el título ' Go Digital!: Claves para la internacionalización, el crecimiento y la productividad de la empresa balear', el Club Diario de Mallorca acogerá el 10 de diciembre a las 18.00 horas, una cita que contará con especialistas de nivel como Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España; Luis Foix, director de Zona de BBVA en Balears; Martín Intrigliolo, director de Banca de Empresas de BBVA en Balears; y Mar Muñoz, CEO de It Travel Services, que explica que durante su ponencia hablará sobre varios casos de éxito de técnicas de Big Data. Desde It Travel Services apuntan que han ayudado a sus clientes a incrementar sus ventas, reducir sus costes y acompañarles en su transformación digital. Mar Muñoz cita a Lord Kelvin para definir la importancia del Big Data: "Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre".

Todos ellos tratarán, desde su óptica y conocimientos, los puntos más destacados para que una empresa triunfe en este nuevo paradigma digital y las herramientas necesarias para hacer frente a los desafíos de un mundo globalizado.

