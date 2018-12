La mitad de los baleares tiene dificultad para llegar al orgasmo

"Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, rejuvenece la piel, es bueno para el corazón€" Todos estos beneficios para tu organismo están relacionados con el orgasmo pero la mitad de los baleares tiene dificultades para llegar al clímax durante sus relaciones sexuales, concretamente, un 49, 3 por ciento. Así se desprende del séptimo barómetro Los jóvenes españoles y el sexo elaborado por CONTROL.

¿Y qué hacer cuando el orgasmo no llega? La gran mayoría de los jóvenes de esta región parece tenerlo claro, aunque sea más para el beneficio de la pareja sexual que para el propio. De este modo, un 49.3% afirma haber fingido alguna vez el orgasmo, siendo uno de los principales motivos entre los encuestados "no hacer sentir mal a la otra persona" (35.1%) aunque con el mismo porcentaje de quienes, ante la ausencia de clímax, recurren a esta técnica para cortar por lo sano y buscar placer en otro sitio: otro 35.1% confiesa fingirlo "porque tiene ganas de acabar".

Los preliminares son clave para alcanzar un buen orgasmo. Por ello, los jóvenes dan tanto peso a los preliminares en sus relaciones sexuales. Así, el 93.2% de los encuestados confiesa considerarlos muy importantes, como una fase de excitación previa necesaria para avivar la pasión y prepararse para culminar el acto sexual. Del barómetro también se desprende que los besos se imponen como los preliminares preferidos para un 81.3%, seguidos por los masajes y las caricias (77.3%) y, en tercer lugar, (70.3%), la masturbación. Lo que no parece excitar mucho a los baleares es el lenguaje erótico, escogido solo por el 22.7%, mientras que la típica frase "me gusta que me hagan reír" también parece que se queda fuera del dormitorio: menos de la mitad (46.7%) da importancia a reírse durante la sesión de juegos preliminares.