Joan Garrido, salvado de la nominación por sus compañeros de OT

El mallorquín Joan Garrido no ofreció la mejor de sus versiones en la Gala 1 de Operación Triunfo. El mallorquín, que interpretó junta a Julia la cancióndeen el escenario, según el jurado, por lo que. Finalmente, fueron estos últimos los que,

Ana Torroja fue la encargada de juzgar la actuación de Joan Garrido. Aunque comenzó elogiando el esfuerzo del cantante por evitar "nasalizar" y "colocar la voz en un sitio más bonito", no ocultó su disgusto por la "falta de confianza" que había mostrado en el escenario. "Te he visto arropándote en Julia durante toda la actuación. Da la sensación de que no tienes cien por cien confianza en quién eres y en quien puedes ser y eso se nota", explicó Torroja, quien acto seguido le comunicó que "lamentablemente" dejaba su continuidad en la Academia en manos de los profesores o sus compañeros.

Las actuaciones de Sabela, Alfonso y África tampoco convencieron a los miembros de jurado y se compartieron el duro trance junto a Joan Garrido. Abrazados los cuatro escucharon a la directora de la Academia, Noemí Galera, quien recordó a todos los concursantes la importancia de no confiarse en el escenario. "Todos lo habéis hecho mejor en los ensayos que en la galas. Os habéis confiado y eso se paga". Tras el rapapolvo, anunció que los profesores habían decidido salvar a Africa, "porque sabemos que tiene una voz espectacular y un potencial absoluto".

El futuro de Joan Garrido quedaba entonces en manos de sus compañeros. Afortunadamente para el mallorquín, seis de sus diez compañeros escribieron su nombre en la pizarra, dándole la oportunidad de seguir formándose en la Academia.