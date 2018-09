The Academy Palma: La importancia de los exámenes oficiales

The Academy Palma centra sus clases en los estudios de Oxford y Cambridge. Son especialistas en la preparación de exámenes y en la enseñanza a niños y adolescentes. Con los niños, utilizan un método específico y dinámico ya que los profesores nativos llevan años de experiencia.

Son conscientes de que cada vez más las universidades y carreras universitarias exigen un alto nivel de inglés y un certificado oficial que lo acredite. Algunos padres piensan que prepararse para los exámenes a una temprana edad puede ser demasiada presión. Lo que no quieren es que cuando sean mayores tengan carencias en inglés por no haber dado la importancia necesaria y encontrarse en una situación de tener que prepararse en apenas tiempo. Sin embargo, seguir los estudios de Cambridge o Oxford no significa que los alumnos no se diviertan.

Su método recompensa sus esfuerzos y les motiva a aprender inglés porque enseñan a través de juegos innovadores y el uso de nuevas tecnologías. Ellos realmente disfrutan del aprendizaje mientras van preparándose para lograr sus objetivos y así estar preparados para conseguir el nivel B2.

The Academy Palma

